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قروض صندوق النقد تتجاوز 150 مليار دولار

3/19/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي لنحو 100 دولة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ اضطر الصندوق للتصدي للأزمات الاقتصادية مع تصاعد تكاليف الاقتراض والصراعات، ووفقا لحسابات أجرتها «بلومبيرغ» على بيانات الصندوق، فإن الائتمان المستحق ـ معيار أساسي لإنفاق الصندوق ـ بلغ 151 مليار دولار تقريبا في نهاية فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع ذلك الرقم بصورة كبيرة عند انتهاء الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن من زيادة الدعم المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إجمالي القروض لمستوى قياسي جديد خلال أغسطس، ويبرز حجم تلك القروض الدور المتنامي للصندوق في دعم الدول حول العالم لمواجهة المخاطر المالية والسياسية فيما بعد الوباء.
ويستفيد أكثر من 50 دولة من هؤلاء المقترضين من برامج القروض أو الضمانات النشطة، وهو ما يمثل ربع أعضاء الصندوق تقريبا. ويقارن هذا الرقم بـ90 دولة خلال ذروة وباء كوفيد-19، ومعظم تلك البرامج عبارة عن قروض طارئة صغيرة دون فوائد، وهو ما يمثل الرقم الأعلى على الإطلاق في إطار برامج الاقتراض العادية المقدمة من الصندوق.

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