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عبدالله 48% من موظفي برقان نساء

3/19/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بنك برقان ممثلا بالرئيس التنفيذي ـ الكويت فاضل عبدالله، في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، والذي أقيم مؤخرا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وحث المؤتمر جميع مؤسسات القطاع الخاص للتعاون من أجل تشكيل مستقبل المرأة في الكويت. وتأتي مشاركة في هذه المبادرة كجزء من جهود البنك الدؤوبة لدعم وتمكين المرأة في الكويت عموما، وفي القطاع المصرفي خصوصا.
وبهذه المناسبة، قال فاضل عبدالله: تعتبر النساء، في بنك برقان والمجتمع ككل، جزءا أساسيا من أي خطة جادة للتغيير الإيجابي والتنمية، والاعتراف بقيمتهن والدور الحيوي الذي يلعبنه خطوة مهمة تسهم في نمو المجتمع والاقتصاد الوطني. وباعتبار بنك برقان أحد الموقعين على منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة، فقد تشرفت في تمثيله بين العديد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجياتها لتطوير رأس المال البشري.
وسلط الحدث الضوء على العديد من الموضوعات الرئيسية التي تمثل تحديات وفرص نمو المرأة في المشهد التجاري والاقتصادي في الكويت ـ سواء كن موظفات أو سيدات أعمال.
وفي إطار التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035، فإن بنك برقان سجل العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، تشمل قدرته في الحفاظ على المساواة بين الجنسين في مكان العمل، حيث ينعكس ذلك في كوادره النسائية التي تصل نسبتها إلى 48% من مجموع الموظفين، وهي من أعلى معدلات التوظيف للإناث في قطاع البنوك المحلي.
وعلاوة على ذلك، يظل بنك برقان ملتزما بضمان معاملة متساوية بين الموظفين والموظفات في كل مستوى وظيفي، ما يمنحهم فرصا متساوية للتطور والنمو وخصوصا في الأدوار القيادية. ولهذا الهدف وفر البنك لكوادره النسائية قنوات للتطوير الشخصي والمهني حيث بلغ عدد ساعات التدريب التي تلقينها 50% من إجمالي ساعات التدريب المقدمة لجميع كوادر البنك في عام 2023.
وتشمل الجهود التي يبذلها بنك برقان لتمكين المرأة من كوادره النسائية أو المجتمع ككل، المشاركة في العديد من حملات التوعية التي تركز على المرأة، مثل حملات التوعية بسرطان الثدي وورش العمل والحملة السنوية التي تقودها الأمم المتحدة بعنوان لون العالم برتقاليا، والتي تدعو إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات.

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