جي ام سي بهبهاني تطلق حملة هل الخير الرمضانية

فرصة لدخول السحب على أكاديا SLE مقابل كل 1000 دينار ينفقها العميل بالكاش أو الأقساط

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أطلقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكيل سيارات جي ام سي، عروضها الرمضانية الخاصة بأسعار حصرية، وبهذه المناسبة تدعو جي ام سي بهبهاني جميع الراغبين في اقتناء سياراتهم المفضلة الجديدة من مجموعة مركبات جي ام سي للاستفادة من عروض الشهر الفضيل.وبإمكان عملاء جي ام سي اغتنام الفرصة الاستثنائية والتي لن تتكرر للحصول على سياراتهم المفضلة من يوكون SLE ويوكون دينالي وسييرا إليفيشن وأكاديا بأسعار مذهلة ولفترة محدودة عند شرائهم خلال أيام شهر رمضان المبارك فقط.ليس ذلك فحسب، تقدم جي ام سي أيضا عرضا مميزا للشراء بالأقساط، حيث يمكن للراغبين الشراء بالأقساط بـ 0% أرباح لمدة 5 سنوات على فئات مختارة من سيارات جي ام سي.كذلك، ومقابل كل 1000 دينار ينفقها العميل بالكاش أو الأقساط، سيحصل على فرصة لدخول السحب على جي أم سي أكاديا SLE.وبهذه المناسبة، قال عادل بهبهاني المدير التنفيذي في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: إن شهر رمضان المبارك كان دوما فترة مميزة بالنسبة لنا، وهذه السنة لدينا أسعار حصرية واستثنائية على كامل مجموعة طرازات «جي ام سي» التي يمكن لعملائنا الكرام الاستفادة منها، ما يضمن حصولهم على أفضل الصفقات على مركباتهم المفضلة، بالإضافة إلى خيار التقسيط بدون أرباح لمدة خمس سنوات وفرصة لربح سيارة أكاديا رائعة.وجريا على عادتها، أعدت صالات عرض «جي أم سي» بهبهاني، خيمة رمضانية للترحيب بعملائها واستضافتهم في ليالي الشهر الفضيل الذين يمكنهم الاستمتاع بالتسوق والتعرف على مختلف طرازات جي أم سي 2024 الرائعة في أجواء رمضانية بهيجة، فحياكم!