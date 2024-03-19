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التجاري يحذر الطلبة من عمليات الاحتيال

3/19/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.
ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت لتوعية الطلاب والطالبات وإدارة الكلية والجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، حيث قدم مساعد مدير إدارة العمليات - قسم مكافحة الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك صادق الموسوي شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء، محذرا العملاء من التجاوب مع المحتالين. وقد صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع قائلة: تكتسب حملة «لنكن على دراية» يوما بعد يوم أهمية كبيرة كونها تسهم في تثقيف جمهور العملاء بالجوانب المصرفية والبنكية وتقدم رسائل تحذيرية لتفادي مختلف عمليات الاحتيال.
وأضافت الورع أن البنك التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، منوهة في هذا الصدد أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء ويسهم في نشر الثقافة المالية والمصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية».

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