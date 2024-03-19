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KIB مركز مبادر تختتم رعايتها معرض Startups إكسبو

3/19/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، أن شركة «KIB مركز مبادر» التابعة له اختتمت رعايتها معرض Startups إكسبو، الذي أقيم في مجمع A5 بمنطقة الشويخ، وذلك بمشاركة كوكبة مميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف المجالات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك وشركة «KIB مركز مبادر» المتواصلة في دعم الفعاليات التي تسهم في توفير الخدمات والمعلومات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الكويتيين، وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الحيوي في الكويت بصورة عامة، والدور الأساسي للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس شركة «KIB مركز مبادر» محمد الهويدي، عن سعادته برعاية هذا المعرض المميز، مبينا أنه كان فرصة استثنائية وملتقى مهما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومزودي الخدمات من مختلف المجالات، إلى جانب كونه منصة مميزة شهدت طرح المنتجات والحلول المتنوعة من كلا الطرفين وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية والشراكات المحتملة.
وقال الهويدي في هذا الصدد: «لقد شاركنا خلال المعرض بتقديم ورشة عمل التي تناولت شرحا وتوضيحا لعدد من المواضيع والقضايا والأفكار والمشاريع وكيفية الاستفادة من نماذج ريادة الأعمال الحديثة في تأسيس وتطوير المشاريع». موضحا أن الشركة تسعى إلى المساهمة في إنشاء جيل جديد من الطاقات الكويتية الموهوبة من المبادرين، وتلبية احتياجاتهم ليكونوا جيلا مؤهلا لقيادة مسيرة التحول التي تنتهجها دولة الكويت في إطار رؤية قيادتها السامية في أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا على المستوى الإقليمي.
الجدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة مميزة من قبل الكثيرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات، بما في ذلك التسويق والدعاية والتصميم واستديوهات التصوير ومكاتب المحاسبة، ومكاتب دراسة الجدوى، ومكاتب الاستشارات، والتصميم الداخلي والخارجي، وتطوير التطبيقات والمواقع الرقمية، والتكنولوجيا المالية والمدفوعات، والتوصيل واللوجستيات، والشحن الخارجي، والتخزين، والتعبئة والتغليف والطباعة، وتأجير المكاتب والمحلات، وحاضنات الأعمال، والتوظيف والموارد البشرية.

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