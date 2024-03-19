الغانم 2023 عام التوسع بإستراتيجيات المركز للنمو وإطلاق منتجات جديدة



الشركة ستركز في 2024 على تحديد فرص ائتمانية منتقاة والاستفادة من فترة محورية مرتقبة لأسعار الفائدة العالمية علي خليل: نتطلع للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ«المركز» في 2024 ونفتخر بتاريخنا الممتد عبر 50 عاماً من النمو والتطور

طارق عرابيأكد رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار يوسف الغانم، أنه وعلى الرغم من التحديات التي شهدها المشهد الاقتصادي خلال 2023، استمر «المركز» في تنفيذ استراتيجياته للنمو عبر إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز شبكات التوزيع وإدارة الثروات، والتحديث المستمر للأنظمة التشغيلية، كما حافظ على نهج متسق لانتقاء الأصول وإدارة المخاطر، وقطع شوطا مهما في تطوير الإجراءات لمراقبة المعاملات، تماشيا مع توجيهات هيئة أسواق المال.وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لـ «المركز» والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت (75%)، أنه ونتيجة لذلك حقق «المركز» للعام 2023 إجمالي إيرادات بقيمة 26.32 مليون دينار، بارتفاع نسبته 40.0% مقارنة بـ 18.8 مليون دينار في العام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح للمساهمين لعام 2023 مبلغ 4.15 مليون دينار، مع صافي ربح للمساهمين للسهم قدره 8 فلوس، مقارنة بمبلغ 2.86 مليون دينار في العام 2022، وصافي ربح للمساهمين للسهم قدره 6 فلوس، كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 5.03% منذ ديسمبر 2022، ليصل إلى 1.21 مليار دينار.ومضى الغانم يقول ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال عام 2023، تطورا مدفوعا بالزخم في المملكة العربية السعودية والإمارات، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الخليجي بنسبة 7.7% خلال عام 2023، أما بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2024، مدعوما بديناميكيات سوق النفط. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن معدل التضخم سيظل منخفضا نسبيا.وأضاف: «كما واجه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة منها تصاعد مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أدى اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد اللوجستية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق».إستراتيجية الأعمالوأضاف: «وفي عالم التقنيات المالية، يستثمر «المركز» استراتيجيا في التقنيات الرقمية ليرسخ مكانته وقدرته التنافسية، ويلبي الاحتياجات الرقمية والاستثمارية المتغيرة دوما للعملاء. ومن خلال مبادرات مثل تطبيق (iMarkaz)، يتيح «المركز» فرصا استثمارية أوسع للعملاء، لجعل المعاملات أكثر سلاسة عبر إعداد التقارير الرقمية الفعالة».النظرة المستقبليةوعلق الغانم قائلا: «إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سيكون له أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز مكانة الكويت في بيئة الأعمال الدولية، وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، بما يعكس تأثير التضخم والسياسات المالية المتشددة والتوترات الجيوسياسية.ومع التراجع المتوقع لمعدلاته عن العام السابق، إلا أن المخاوف من التضخم تبقى قائمة مع توقعات بمتوسط يبلغ 5.8% عالميا. ومن المتوقع أن تستمر سياسات البنوك المركزية حذرة، مع مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمؤشرات الرئيسية. وعلى الرغم من القلق حول الانتخابات الأميركية القادمة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة خلال بداية عام 2024 قبل خفضها في وقت لاحق من العام. كما من المتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة عند مستوى 85 دولارا أميركيا للبرميل، مع وضع العوامل الجيوسياسية في الاعتبار. ويعود استقرار أسعار النفط بالفائدة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، كونه يعزز وضعها المالي في ظل التحديات واسعة النطاق».وأضاف: «وخلال العام 2024، سوف تركز استراتيجية «المركز» لاستثمارات الدخل الثابت على تحديد فرص ائتمانية منتقاة في المنطقة والاستفادة من فترة محورية مرتقبة لأسعار الفائدة العالمية. وتعتزم إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية التوسع بخدمات الاكتتابات العامة الأولية والإدراج وإصدارات السندات، والاستشارات وعمليات الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن تستفيد أنشطة «المركز» العقارية من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة».من جهته، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، قائلا: «نجح «المركز» في تجاوز التحديات الأسواق في ظل الأحداث الجيوسياسية التي أثرت في اقتصادات دول المنطقة على مدار العام، ليحقق أداء إيجابيا وعوائد مستدامة للمساهمين والعملاء عبر مختلف فئات الأصول.وقال: نتطلع في العام 2024 إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي «للمركز»، ونفتخر بتاريخنا الممتد عبر 50 عاما من النمو والتطور والدور الفعال في إطلاق حلول استثمارية مبتكرة ساهمت في تعزيز قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، مؤكدا أن «المركز» أطلق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في 2023 أسهمت إيجابيا في تعزيز المشهد الاستثماري في الكويت، حيث كان من أهم إنجازات العام تقديم خدمات جديدة للشركات العائلية عززت بشكل كبير قدرات إدارة الثروات.وأشار: «وفي عام 2024، سيواصل «المركز» تنقيح استراتيجية النمو للتأقلم المستمر مع التغيرات، بهدف زيادة الأصول تحت الإدارة ونمو الأتعاب وابتكار منتجات وحلول استثمارية جديدة، وتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على العملاء، كما سيواصل «المركز» تقديم محافظ استثمارية مخصصة لعملائه تتناسب مع نسبة المخاطر المقبولة لديهم للاستثمار في أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي».الجمعية العموميةووافقت الجمعية العمومية لـ«المركز» على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم أو 6 فلوس للسهم الواحد.تخارجات وعوائدبعد النمو القوي على مدى 10سنوات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، استمرت التحديات التي ظهرت في عام 2022 في الضغط على القطاع العقاري في عام 2023، إلا أن «المركز» حقق نجاحات عديدة خلال العام، بعد أن تمكن من التخارج من مشروع سكني والتخارج جزئيا من مشروع عقار صناعي، محققا صافي عائد داخلي للمستثمرين بنسبة 10% و18% على التوالي، وفي أوروبا، تخارج «المركز» من مشروع صناعي بصافي معدل عائد داخلي نسبته 11.9%.التوسع في الدين العقاريلطالما كانت فلسفة «المركز» الاستثمارية ذات استراتيجية مرنة في سرعة الاستفادة من الفرص المتاحة، وأتاحت هذه المرونة التركيز على الدين العقاري في العام الماضي، والذي قدم عوائد مواتية معدلة وفقا للمخاطر. ويسعى «المركز» إلى التوسع في تقديم خدمات الدين العقاري في عام 2024، وعلى المدى الطويل، يواصل الفريق العمل وفق قناعته فيما يتعلق بالاقتصاد والاتجاهات الديموغرافية المواتية التي ستعود بالفائدة على شرائح مختارة من العقارات وخاصة الشقق ودور المسنين والخدمات اللوجستية.عوائد صندوق «المركز» العقارياختتم صندوق «المركز» العقاري العام بأداء إيجابي، حيث ارتفع بنسبة 7.7% لهذا العام بسبب تمكن مديري الصندوق من زيادة معدل الإشغال في العقارات من 77.3% في بداية عام 2022 إلى 91% بحلول نهاية عام 2023. وبالنسبة لصندوق المركز للعقار الخليجي، فهو صندوق طرح خاص يستثمر في العقارات المدرة للدخل في السوق العقاري الخليجي بهدف تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية عبر الاستحواذ على عقارات منتقاة وإدارتها بحصافة والتخارج منها في أفضل فئات القطاع العقاري في الأسواق الخليجية.10 جوائز متميزةحصل «المركز» على 10 جوائز متميزة في مجالات مختلفة، شملت إدارة الثروات، والأبحاث، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحلول الرقمية، والتنوع، والشمول، وهي جوائز قدمتها مؤسسات مرموقة، مثل جلوبال فاينانس، وويلث بريفينغ، ويوروموني، وميد. ويأتي هذا التقدير والتكريم تجسيدا لنجاح استراتيجيته في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء عبر ما نقدمه من خدمات ومنتجات.