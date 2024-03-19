الوطني ضمن أعلى المؤسسات المالية الخليجية تصنيفا بالإفصاح عن انبعاثات الكربون



البنك يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار في 2030 «الوطني» اتخذ خطوات مهمة لدمج معايير الحوكمة البيئية والمخاطر المناخية بأعماله

أعلن بنك الكويت الوطني، عن حصوله، وللعام الثاني على التوالي، على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالميا.ويعد بنك الكويت الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفا في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع.وتصنيف «C» من CDP يمثل نطاق الوعي عبر موضوعات مختلفة مثل تغير المناخ والغابات بالإضافة إلى مدى شمولية تقييم الشركة لكيفية تداخل القضايا البيئية مع أعمالها، وكيفية تأثير عملياتها على الأشخاص والنظم البيئية.ويأتي هذا التصنيف متماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك فيما يتعلق بتعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الآثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتبارا من العام 2021.ويعكس هذا الإنجاز المكانة التي يتمتع بها البنك بين أفضل الشركات أداء في الممارسات المستدامة، وكذلك مدى التزامه بالشفافية والإدارة البيئية المسؤولة.ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني، من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.ويقوم الوطني منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يتم الكشف عن أدائه البيئي وبصمته الكربونية التشغيلية في تقارير الاستدامة السنوية التي يصدرها البنك.وللعام الثاني على التوالي يحافظ بنك الكويت الوطني على تصنيفاته القوية ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وهو ما يبرهن على التزامنا بتعزيز مستويات الشفافية حول الأثر البيئي لكل عملياتنا ودعم مسار التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.كما اتخذ الوطني خطوات مهمة على صعيد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المناخية في صميم أعماله، باعتبارها ضرورة إستراتيجية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التواصل بفاعلية مع عملائه لتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة.بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على استكشاف تقنيات البحث والتطوير المبتكرة لتعزيز اعتماده على الطاقة المتجددة وتحويل جميع مرافقه إلى مبان صديقة للبيئة، كما يستهدف قياس وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظته من خلال المواءمة مع الأطر والأدوات المحاسبية الدولية للغازات الدفيئة.وباعتباره مؤسسة مالية إقليمية رائدة، فإن البنك يبحث دائما عن طرق مختلفة لتقييم المخاطر المتعلقة بتغير المناخ بالإضافة إلى إدارة تأثيره على البيئة من الناحية التشغيلية التي تشمل التعامل مع عملائنا وموردينا.وتمتد مساعي البنك إلى الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ووضع أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2030.كما يواصل الالتزام بالقيام بدور مسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ عبر وضع أهداف محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعماله المستقبلي.يذكر أن منظمة مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) تعمل مع أكثر من 740 مؤسسة مالية حول العالم تتخطى أصولهم 136 تريليون دولار، بهدف تحفيز الشركات على الكشف عن آثارها البيئية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الموارد المائية وحماية الغابات حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال العام 2023 نحو 24 ألف شركة.