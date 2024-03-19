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ستاندرد تشارترد سعر بيتكوين سيقفز إلى ربع مليون دولار!

3/19/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع بنك «ستاندرد تشارترد» توقعاته لنهاية العام لسعر بيتكوين إلى 150 ألف دولار من 100 ألف دولار، وتوقع البنك أيضا أن تصل بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في هذه الدورة الصعودية عند 250 ألف دولار العام المقبل قبل أن تستقر عند نحو 200 ألف دولار، وفقا لمذكرة استثمار مرسلة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين.
واستند بنك ستاندرد تشارترد في تحليله إلى مقارنة سعر الذهب بعد طرح صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة والارتباط بين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسعر البيتكوين. بدأت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في التداول في الولايات المتحدة في يناير، بحسب ما نقله موقع «Coin Desk»، واطلعت عليه «العربية Business».
وجاء في المذكرة: «نعتقد أن القياس بالذهب - من حيث تأثير صناديق الاستثمار المتداولة ومزيج المحفظة الأمثل - يظل نقطة انطلاق جيدة لتقدير مستوى سعر بيتكوين «الصحيح» على المدى المتوسط، وإذا وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى تقديراتنا المتوسطة البالغة 75 مليار دولار، و/أو إذا اشترى مديرو الاحتياطيات بيتكوين، فإننا نرى فرصة جيدة لتجاوز مستوى 250 ألف دولار في مرحلة ما في عام 2025».
وقال ستاندرد تشارترد أيضا إن لجنة الأوراق المالية والبورصة يمكن أن توافق على صندوق استثمار متداول للإيثريوم في 23 مايو، ما يؤدي إلى تدفقات داخلة تصل إلى 45 مليار دولار في أول 12 شهرا وتدفع إيثريوم للوصل إلى نحو 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024. وتم تداولها مؤخرا عند نحو 3270 دولارا.
وعلى صعيد التعاملات اليومي لأسعار العملات المشفرة، فقد تراجعت بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس، خاصة البيتكوين التي خسرت أكثر من 5% من قيمتها السوقية على خلفية التقلبات الشديدة في سوق الأصول المشفرة مع تقييم آفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وهبطت البيتكوين بنسبة 5.24% إلى 63.64 ألف دولار خلال تعاملات أمس، في حين تراجعت قيمتها السوقية بنسبة 5.86% إلى 1.25 تريليون دولار، حسب بيانات «كوين ماركت كاب»، فيما انخفضت الإيثيريوم بنسبة 6.27% إلى 3273.27 دولارا، في حين تراجعت الريبل بنسبة 3.77% إلى 58.49 سنتا.
ويعد سعر البيتكوين منخفضا بنحو 12% مقارنة بذروته التي وصل إليها الأسبوع الماضي، حيث كانت توقعات المحللين تشير إلى احتمال حدوث حركة تصحيح في السوق بعد الارتفاعات القياسية للعملة في الآونة الأخيرة.

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