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التجارة تطوير 9 خدمات إلكترونية للمؤسسات الفردية في سهل

3/19/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تطوير 9 خدمات إلكترونية خاصة بالمؤسسات الفردية، حيث اشتمل التطوير على تحديث الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الفردية عبر تطبيق «سهل»، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال الاستفادة من هذه الخدمات المطورة بكل سهولة عبر التطبيق.

وفي هذا الخصوص، أكد مصدر مسؤول بـ «التجارة» لـ «الأنباء» أن التطوير شمل تحديث خدمات متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع (فردي)، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد والاستعلام عن التراخيص الفردية، على أن يتبع ذلك تحديث وتطوير مجموعة أخرى من الخدمات الخاصة بوزارة التجارة والمطروحة في «سهل بزنس» تباعا.

كما شمل التطوير طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل، متابعة طلبات طباعة رخصة فردي طبق الأصل، وطلب إعادة إصدار ترخيص فردي بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع.

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