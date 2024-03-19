Tuesday, 19 March 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البترول العالمية تشغل2800 محطة وقود في إيطاليا

3/19/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وافقت على صفقة للاستحواذ على حصة 50% في شركة Eco Fox الإيطالية التي تنتج الوقود المتجدد، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ تخضع لموافقات الهيئة والتنظيم. وأشارت المجلة أن شركة Eco Fox تقوم بإنتاج وتجارة الوقود الحيوي ولديها مصنع يقع في بلدة فاستو الإيطالية، وتبلغ طاقة المصنع الانتاجية 200 ألف طن سنويا وينتج وقود الديزل الحيوي بالإضافة إلى المنتجات الثانوية المرتبطة به للاستخدامات الصناعية. وستتم صفقة الاستحواذ على الحصة في Eco Fox من خلال شركة كويت بتروليوم إيطاليا التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية، وتقوم الشركة في إيطاليا حاليا بتشغيل أكثر من 2800 محطة خدمة تحت علامات تجارية تشمل Q8 وQ8Easy. وبالإضافة إلى ذلك، توفر العلامة التجارية Q8aviation وقود الطائرات لشركات الطيران في 18 مطارا في إيطاليا، وتدير شركة البترول الكويتية الإيطالية أيضا مصنعا لمزج زيوت التشحيم تحت العلامة التجارية Q8Oils في كاستيلار غيدوبونو، جنوب ميلانو.

MENAFN19032024000130011022ID1107996827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث