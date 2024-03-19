تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات لتعزيز المركز المالي للكويت



خفض إجراءات التراخيص لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات.. وتعزيز المنافسة توفير بوابة إلكترونية لخدمة القطاع المالي والاستثمار.. وإنشاء بنية تحتية تواكب الطموحات

علي إبراهيمدعا تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية لسنة 2023، والصادر من قبل المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى ضرورة تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وذلك لتعزيز المركز المالي للكويت. ورصد التقرير 10 توصيات من أجل تعزيز وتنمية المركز المالي للكويت، والتي تضمنت خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وتوفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثمار بالدولة، وجاءت التوصيات كما يلي:1 ـ اتخاذ التدابير الإصلاحية الداعمة للحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، ومنها تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.2 ـ خفض اجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة للدولة.3 ـ توفير الدعم الاستشاري بكل المجالات المختلفة للتحول الرقمي بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة وتحسين الأداء.4 ـ الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، لتوفير الوقت على المواطنين ورفع إنتاجيتهم.5 ـ بناء القدرات والكفاءات الوطنية وتنمية المهارات لتقديم افضل الخدمات بأعلى المستويات، وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.6 ـ إنشاء بنية تحتية متطورة ومستدامة تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.7 ـ توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثمار بالدولة بما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في الدولة.8 ـ تحقيق الاستدامة الاقتصادية في تنمية القطاعات الاستثمارية بالدولة وتنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل.9 ـ بناء منظومة آلية لربط المراكز المالية المحلية بكل المراكز المالية العالمية وخلق شبكة تواصل متكاملة بينها.10 ـ تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في كل القطاعات المالية والمصرفية بالدولة.وتقدمت الكويت 26 مرتبة على مؤشر المراكز المالية عالمية في 2023 مقارنة بـ 2022، إذ شهدت الكويت تحسنا بالغا على المؤشر وارتفعت قيمتها بفارق 72 نقطة، كما أظهر المؤشر ثبات تصنيف ومستوى الكويت رغم تقدم أداء مركزها المالي وارتفاع ترتيبها خلال العامين الماضيين.5 مجالات للقدرة التنافسيةيعتمد قياس مؤشر المراكز المالية على 5 مجالات للقدرة التنافسية كالتالي:1 ـ رأس المال البشري: تختص مؤشراته بمتابعة توافر القوى العاملة الماهرة ومرونة سوق العمل وجودة النظام التعليمي وإدارة الأعمال ومجموعة مهارات القوى العاملة وجودة الحياة.2 ـ البنية التحتية: تقيم مؤشراته مدى توافر المساحات للعقارات الإدارية في المدينة ومدى توافر وسائل النقل العام.3 ـ تنمية القطاع المالي: تقيم مؤشراته حجم وقيمة التداول في أسواق رأس المال والأسواق المالية الأخرى وتأثير شركات الخدمات المالية في الأسواق المالية مع مجموعة من مؤشرات العمالة والإنتاج الاقتصادي4 ـ بيئة الأعمال: تقوم مؤشراته على تقييم النظم الإدارية ومعدلات الضرائب ومستويات الفساد والحرية الاقتصادية ومدى صعوبة القيام الأعمال بشكل عام.5 ـ السمعة: تقيم مؤشراته الابتكار وجاذبية العلامة التجارية والتنوع الثقافي والموقع التنافسي.