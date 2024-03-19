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S&P قيمة استحواذات شركات الاتصالات الخليجية في عامين 1,24 مليار دولار

3/19/2024 2:09:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «S&P»، إن شركات الاتصالات الخليجية لجأت إلى إجراء عمليات استحواذ صغيرة إلى متوسطة الحجم، تبلغ قيمتها 1.24 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، وذلك بهدف زيادة إيراداتها.
وتعتقد «S&P» أن عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة ستستمر بسبب الميزانيات العمومية الصحية لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي وطموحات النمو، فضلا عن تجزئة سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة، والتنوع الواسع للأعمال، وانخفاض كثافة رأس المال، كلها عوامل تدفع شركات الاتصالات الخليجية للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وأوضحت أن أسواق الاتصالات الناضجة في منطقة الخليج، التي تتراوح معدلات استخدام الهاتف المحمول فيها بين 130% و210%، توفر آفاق نمو عضوي محدودة لشركات الاتصالات، ولهذا، تبحث هذه الشركات عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها.
وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «لا نتوقع أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المرتبطة بأنشطة الاتصالات تأثير على التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، ونتوقع استمرار انخفاض المديونية لدى شركات الاتصالات الخليجية المصنفة».
وأضافت ليسكوفا: «لكننا، على المدى الطويل، سننظر في التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية، والقدرة على تحقيق التوازن بين النمو والمديونية على التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات».
وكشف التقرير عن أن أسواق الاتصالات بدول الخليج «ناضجة» مما يحد من نمو إيرادات شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1 إلى 3% سنويا، ويتناقض هذا بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا، والتي تتوقع الوكالة أن تزيد بأرقام مضاعفة.
وتابعت أنه يمكن لاستراتيجية التنويع التي تتبعها شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تحسن إمكاناتها في توليد التدفق النقدي، وذلك بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى إضعاف ربحيتها.
ويمكن أن تؤدي هوامش شركات التكنولوجيا، التي تكون في المتوسط ​​أقل من شركات الاتصالات، إلى تخفيف هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 100 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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