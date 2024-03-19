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آر آند بي تطلق تشكيلتها الاحتفالية في أكثر من 100 متجراً في دول الخليج

3/19/2024 10:15:24 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض- أصداف نيوز:

أعلنت علامة آر آند بي، العلامة المحلية التابعة لمجموعة أباريل، بكل فخر عن الإطلاق الناجح لتشكيلة رمضان الحصرية ضمن أمسية فاخرة أقيمت في بــــارك اڤنيـــو مول في الرياض. شهدت هذه الفعالية نجاحاً كبيراً وسلطت الضوء على التزام آر آند بي بالمزج بين الجودة، والقدرة الاقتنائية، والتصاميم المعاصرة.

حيث لاقت هذه التشكيلة ردوداً إيجابية من أبرز المدعوين المرموقين على غرار مؤثري الموضة المحليين، وخبراء المجال، والشخصيات الإعلامية. ومنحت هذه الفعالية الفرصة لعلامة آر آند بي لاستعراض أحدث منتجاتها المصممة لتلبية رغبات الشرائح الواسعة من محبي العلامة التجارية. وتجسد هذه التشكيلة، التي تتميز بمزيج من التصاميم التقليدية والمعاصرة، جوهر شهر رمضان وتتوافق مع قيم العلامة في الابتكار وسهولة الوصول.

أكدت هذه الفعالية على التأثير المتنامي لعلامة آر آند بي في قطاع الموضة في المنطقة، كما وساهمت في تعزيز مكانتها الريادية كوجهة رئيسية للموضة في دول الخليج والهند. ومنذ تأسيسها عام 2012، شهدت العلامة توسعاً متسارع الوتيرة في المنطقة وبشكل خاص في السعودية حيث وصل عدد متاجرها إلى 49 منذ إنطلاقها في المملكة العربية السعودية عام 2014. ويضمن فريق العمل المحلي للعلامة التجارية البقاء في مقدمة الموضة المعاصرة وتقديم أجمل الإطلالات في كل موسم.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة أباريل وعلاماتها التجارية، يرجى زيارة

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