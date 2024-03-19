آر آند بي تطلق تشكيلتها الاحتفالية في أكثر من 100 متجراً في دول الخليج

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
أعلنت علامة آر آند بي، العلامة المحلية التابعة لمجموعة أباريل، بكل فخر عن الإطلاق الناجح لتشكيلة رمضان الحصرية ضمن أمسية فاخرة أقيمت في بــــارك اڤنيـــو مول في الرياض. شهدت هذه الفعالية نجاحاً كبيراً وسلطت الضوء على التزام آر آند بي بالمزج بين الجودة، والقدرة الاقتنائية، والتصاميم المعاصرة.
حيث لاقت هذه التشكيلة ردوداً إيجابية من أبرز المدعوين المرموقين على غرار مؤثري الموضة المحليين، وخبراء المجال، والشخصيات الإعلامية. ومنحت هذه الفعالية الفرصة لعلامة آر آند بي لاستعراض أحدث منتجاتها المصممة لتلبية رغبات الشرائح الواسعة من محبي العلامة التجارية. وتجسد هذه التشكيلة، التي تتميز بمزيج من التصاميم التقليدية والمعاصرة، جوهر شهر رمضان وتتوافق مع قيم العلامة في الابتكار وسهولة الوصول.
أكدت هذه الفعالية على التأثير المتنامي لعلامة آر آند بي في قطاع الموضة في المنطقة، كما وساهمت في تعزيز مكانتها الريادية كوجهة رئيسية للموضة في دول الخليج والهند. ومنذ تأسيسها عام 2012، شهدت العلامة توسعاً متسارع الوتيرة في المنطقة وبشكل خاص في السعودية حيث وصل عدد متاجرها إلى 49 منذ إنطلاقها في المملكة العربية السعودية عام 2014. ويضمن فريق العمل المحلي للعلامة التجارية البقاء في مقدمة الموضة المعاصرة وتقديم أجمل الإطلالات في كل موسم.
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