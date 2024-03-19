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أوقاف الرصيفة تطلق مسابقاتها الرمضانية

3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مسابقاتها الرمضانية ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.


وتضمنت المسابقة القرآنية للأئمة والمؤذنين، ومسابقة منشد الرصيفة الخامسة للذكور، والمسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم للذكور.


وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الهدف من هذه المسابقات هو رفع كفاءة وقدرات الأئمة والمؤذنين وزيادة مستويات المعرفة والعلوم الدينية لديهم، إضافة إلى تنشيط مهارات المنشدين المميزين في اللواء واكتشاف المواهب الجديدة.


وفي جانب مسابقة حفظ القرآن الكريم، تسعى المديرية إلى زيادة عدد الحفاظ لكتاب الله الكريم من كافة الأعمار لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى المرحلة الثانوية.

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