أوقاف الرصيفة تطلق مسابقاتها الرمضانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، مسابقاتها الرمضانية ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وتضمنت المسابقة القرآنية للأئمة والمؤذنين، ومسابقة منشد الرصيفة الخامسة للذكور، والمسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم للذكور.
وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الهدف من هذه المسابقات هو رفع كفاءة وقدرات الأئمة والمؤذنين وزيادة مستويات المعرفة والعلوم الدينية لديهم، إضافة إلى تنشيط مهارات المنشدين المميزين في اللواء واكتشاف المواهب الجديدة.
وفي جانب مسابقة حفظ القرآن الكريم، تسعى المديرية إلى زيادة عدد الحفاظ لكتاب الله الكريم من كافة الأعمار لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى المرحلة الثانوية.
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