Tuesday, 19 March 2024 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية إربد تنذر 211 منشأة وتخالف 82

3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 211 منشأة داخل حدود البلدية منذ بداية شهر رمضان.
وأضاف العمري أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 82 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 820 زيارة.
وذكر العمري، أن الدائرة ، تلقت 17 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 8 منشآت وأفراد إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم.
وبين ، أن الدائرة كثفت من عملها في شهر رمضان المبارك، حيث يعمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر ينطبق على عمل قسم الأسواق والتركيز على متابعة وسط المدينة عبر فرق قسم الصحة ولجنة الصحة والسلامة العامة لغايات تنظيم عمل السوق ومتابعة أصحاب البسطات.
وأوضح، أن قسم المسلخ البلدي يعمل من السادسة صباحًا وحتى الانتهاء من الذبح، وبعدها تقوم فرق المسلخ بمتابعة الملاحم وعرض اللحوم ومدى صلاحيتها عند العرض مع وجود مراقب صحة من المديرية.













MENAFN19032024000208011052ID1107996003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث