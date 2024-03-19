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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (12) للعام 2024 من سندات الخزينة، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 21 آذار عام 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون 20 آذار المقبل، فيما سيكون تاريخ التسوية في 21 آذار المقبل.






MENAFN19032024000208011052ID1107996002

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