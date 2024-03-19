المرضى المحتجزين بمستشفى الشفاء يصومون لليوم الثاني دون إفطار

المرضى المحتجزين بمستشفى الشفاء يصومون لليوم الثاني دون إفطار
التاريخ
3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مستشفى الشفاء يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي من دون إفطار لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.
وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية كافة إيقاف الجرائم الإسرائيلية ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.
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