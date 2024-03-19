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المرضى المحتجزين بمستشفى الشفاء يصومون لليوم الثاني دون إفطار

3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مستشفى الشفاء يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي من دون إفطار لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.
وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية كافة إيقاف الجرائم الإسرائيلية ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.














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