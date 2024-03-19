إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون أن يضيف تفاصيل حول طبيعة المعارك التي أدت لإصابتهم.
وبذلك، ارتفع عدد المصابين من جنود الاحتلال إلى 3090 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 485 إصاباتهم بالغة الخطورة، وفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي.
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