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إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

3/19/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون أن يضيف تفاصيل حول طبيعة المعارك التي أدت لإصابتهم.


وبذلك، ارتفع عدد المصابين من جنود الاحتلال إلى 3090 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 485 إصاباتهم بالغة الخطورة، وفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي.


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