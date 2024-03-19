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تراجع الاسترليني أمام الدولار

3/19/2024 10:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.26 % ليصل عند 1.2693 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.01 % عند 1.1700 يورو.













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