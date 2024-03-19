تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
3/19/2024 10:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.26 % ليصل عند 1.2693 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.01 % عند 1.1700 يورو.
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