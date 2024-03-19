خلل كبير في بنك يمكن عملاء من سحب ملايين الدولارات

أصاب خلل كبير البنك التجاري الإثيوبي (CBE) يوم السبت مكَّن عملاءه من سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى.

وتعامل البنك مع الخطأ بعد مرور عدة ساعات، وقام بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية

وتمكن متعاملو البنك التجاري الإثيوبي من سحب ملايين الدولارات بعد أن اكتشفوا أنهم قادرون على سحب أموال أكثر مما يمتلكونه في حساباتهم .

وانتشرت الأخبار عبر تطبيقات المراسلة وشوهدت طوابير كبيرة خارج الجامعات وأمام اجهزة الصراف الآلي يوم السبت.

وقال طالب في معهد جامعة جيما القوية إنه "لم يصدق أن هذا صحيح" عندما انتشرت الأخبار.

وأصدرت حوالي ثلاث جامعات بيانات تنصح الطلاب

بإعادة الأموال.

وقال البنك المركزي في اثيوبيا إنه جمد التعاملات.

وأصدر البنك المركزي الإثيوبي، بيانا يوم الأحد قال فيه إن "خللا" حدث خلال "أنشطة الصيانة والتفتيش".

ومع ذلك، ركز البيان على انقطاع الخدمة بعد أن قام البنك التجاري بتجميد جميع المعاملات. ولم يذكر الأموال التي سحبها العملاء.

ولم يحدد مدير البنك التجاري بالضبط حجم الأموال التي تم سحبها خلال حادثة السبت، لكنه قال إن الخسارة كانت صغيرة مقارنة بإجمالي أصول البنك.

وأكد على أن البنك لم يتعرض لهجوم إلكتروني وأنه لا ينبغي للعملاء أن يشعروا بالقلق لأن حساباتهم الشخصية كانت سليمة،وفقا لبي بي سي.

وقال مدير البنك التجاري إن أي شخص يعيد الأموال لن يتم اتهامه بارتكاب جريمة جنائية.

لكن ليس من الواضح مدى نجاح محاولات البنك لاسترداد أمواله حتى الآن.