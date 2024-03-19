تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة: العالم على حافة الهاوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية"، معتبراً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت "لإنقاذها".
يشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "حول حال المناخ العالمي إلى أن العالم على حافة الهاوية" حيث "يسبب التلوث بالوقود الأحفوري فوضى مناخية غير مسبوقة"، على ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.
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