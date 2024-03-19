تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة: العالم على حافة الهاوية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023، مما يدفع الأرض إلى "حافة الهاوية"، معتبراً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت "لإنقاذها".

يشير أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "حول حال المناخ العالمي إلى أن العالم على حافة الهاوية" حيث "يسبب التلوث بالوقود الأحفوري فوضى مناخية غير مسبوقة"، على ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة صدور التقرير.





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