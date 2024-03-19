2014- 2023 كان العقد الأكثر حراً على الإطلاق

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن العقد المنصرم كان الأكثر حرا على الإطلاق، ما تسبب في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في العام 2023.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو تعليقا على تقرير المناخ السنوي الذي صدر الثلاثاء "إن تغير المناخ لا يقتصر على درجات الحرارة. ما شهدناه عام 2023، خصوصا من حيث ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق وذوبان الأنهر الجليدية وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، يثير القلق الأكبر".