النفط قرب أعلى مستوياته في نحو 4 أشهر

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، لكن احتمال زيادة الصادرات من روسيا وسط الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عشرة سنتات إلى 86.99 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 82.28 دولارا. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، والذي ينتهي أجله غدا الأربعاء، 13 سنتا إلى 82.85 دولاراً.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر

خلال الجلسة الماضية مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "بيانات الطلب على النفط مفاجئة على الجانب الإيجابي وتمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية حتى نهاية يونيو دعمت الأسعار".

وأضاف "من المرجح أن يتم تداول خام برنت في نطاق 80-90 دولارا للبرميل هذا العام، مع توقعات بأن يصل إلى 86 دولارا للبرميل بنهاية يونيو".

وفيما يتعلق بروسيا، تزيد صادرات النفط في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في البلاد وهو ما يضغط على الأسعار.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء "من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض كميات الخام الروسي التي تستهلكها المصافي بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة".

وأضافوا "انخفاض معدلات التشغيل الأولية سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام".

وتعتزم روسيا زيادة صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة مع خطتها الأولية.

كما تأثرت الأسعار بسبب الضبابية حيال تأثير أسعار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.





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