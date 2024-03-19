أبو ظبي للفروسية يستضيف السباق الـ 13 السبت المقبل



أعلن نادي أبوظبي للفروسية إقامة السباق الـ 13 للخيول العربية الأصيلة يوم 23 مارس الحالي بدلاً من الخميس المقبل، في المحطة قبل الأخيرة من السباقات المقررة في الموسم الحالي.

يشهد السباق المقبل إقامة 7 أشواط على أن تنطلق الساعة 2.30 ظهراً فيما يقام الشوط السابع والأخير عند الساعة 5.30 مساء.

وأكد النادي فتح الأبواب أمام الجماهير في الساعة 12 ظهراً، وإغلاقها بعد اكتمال العدد المسموح بتواجد 1500 شخص في منطقة الحضور المخصصة لجماهير السباقات، بينما سيتم فتح أبواب الحديقة الملحقة بالنادي لمن يسمح لهم بالدخول في الساعة 1 ظهراً، وتقديم جميع التسهيلات التي تسهم في تحقيق تطلعات الجماهير للاستمتاع بأجواء السباقات في شهر رمضان المبارك.

ويختتم نادي أبو ظبي للفروسية موسم سباقات الخيول العربية يوم 4 أبريل المقبل بالفعالية رقم 14 في الموسم.

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