إطلاق مبادرة للتعريف بأسس الاستثمار العقاري الناجح في دبي

أعلن الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، على إطلاق مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار فيه في إمارة دبي.

جاء ذلك في ورشة تثقيفية عقدت بعنوان «الطريقة الصحيحة للاستثمار العقاري» وقدمها الخبير العقاري وليد الزرعوني، بالتعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، ومُنحت هذه الورشة مجاناً للمواطنين الذين زاروا منصة معهد خبراء الابتكار العقاري في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين.

وقال وليد الزرعوني، إن المبادرة تهدف إلى التعريف بأساسات السوق وأهمية الاستثمار العقاري في دبي لتحقيق عوائد إيجابية واستغلال الفرصة الجاذبة في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارة في العقد الأخير.

وأشار وليد الزرعوني، إلى التعاون مع المعهد على العمل على زيادة الوعي العقاري وتقديم دورات تدريبية مشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً إن معهد خبراء الابتكار العقاري مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة، سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة.

وأفاد رئيس دبليو كابيتال بأن معهد خبراء الابتكار العقاري تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم ثلاثة عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأوضح وليد الزرعوني أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب عدة أمور مهمة ومنها تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولاً، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير؟ فضلاً عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنباً للتأخير.

وأكد أن المستثمرين المحتملين يجب أن يكونوا ملمين بوضع السوق أو الاستعانة بوسيط عقاري ذي سمعة جيدة في داخل السوق لعرض العقار للبيع أو الإيجار أو إتمام شرائه أو المساعدة على إجراء دراسة لنوع العقار وموقعه ومساحته، فضلاً عن التأكد من سعره مقارنة بالوحدات المشابهة له في المنطقة نفسها ورسوم الصيانة، وتدوين الملاحظات الخاصة به وتصويره من الداخل والخارج.



وأشار إلى أن الوسيط العقاري يمثل أهمية تكمن في مساعدة وحماية العملاء في العمليات العقارية، إلى جانب دور كبير في إتمام صفقات البيع والشراء، فهو المرجعية الأولى للعملاء في السوق العقاري، مشيراً إلى أن اختيار الوسيط العقاري المحترف هو الذي يجعل الصفقات ناجحة.

وأضاف الزرعوني إنه يجب قراءة السوق وتحديد الموعد المثالي حتي يتم تنفيذ الصفقة، ومعرفة أساسات العرض والطلب في السوق، واستغلال «الترند الصاعد» في السوق لتحقيق مكاسب.