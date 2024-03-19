بريئة من تناول المنشطات.. سرطان العظام يجبر العداءة سارة بنفارس على الاعتزال

أنهت عداءة المسافات الطويلة الألمانية سارة بنفارس، مسيرتها الرياضية وسط مزاعم عن تناولها المنشطات وتشخيص إصابتها بالسرطان، حسبما أفادت محطة "سارلانديشر روندفونك" الإذاعية.

ونقل التقرير عن محاميها، دوبرافكو مانديتش، أن بنفارس، 22 عامًا، لن تشارك في أي منافسات بعد الآن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتوقع إغلاق قضية المنشطات قريبًا.

وسبق أن صرح سمير بنفارس، والد العداءة الألمانية، لإحدى البوابات الإخبارية الفرنسية، بأنه تم تشخيص إصابة ابنته بسرطان العظام، وهو ما أجبرها على إنهاء مشوارها الرياضي.

وتحدث مانديتش عن إصابة موكلته بسرطان منتشر في العظام، خلال تقرير تم نشره أمس، قائلاً إنها تعالج على يد طبيب فرنسي، وبالتالي فإن القضية لم تكن جريمة تناول منشطات.

وذكرت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات "نادا" في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الاختبار الذي خضعت له بنفارس العام الماضي جاء إيجابيًا؛ حيث كشف عن تناولها مادة "إيبو" المعززة للدم وهرمون التستوستيرون الستيرويدي.

لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية ضدها في ظل اعتبار تعاطي المنشطات جريمة جنائية وفقًا للقانون الألماني.

وقال مانديتش إنه لا يمثل صوفيا، شقيقة بنفارس، التي فشلت أيضًا في اختبار للمنشطات، ثبت من خلاله تناولها مادة "إيبو" أيضًا العام الماضي.

ونشأت الشقيقتان بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس لكنهما تنافسان لصالح ألمانيا.

وجاءت سارة بنفارس في المركز الـ 12 في سباق 5000 متر في بطولة أوروبا 2022، وكانت تهدف للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام، في حين احتلت شقيقتها الصغرى صوفيا المركز الثالث بسباق 3000 متر في بطولة أوروبا للناشئين العام الماضي.

واستفنى نادي إل سي ريهلينجن الألماني عن خدمات سارة وصوفيا، وكذلك شقيقتهما الكبرى سلمى، في أعقاب تلك القضية.

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