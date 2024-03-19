شريك المصنفة الثانية عالميًا في التنس.. وفاة مفاجئة للاعب الهوكي السابق كولتسوف

توفيَ اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، شريك نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، عن عمر 42 عاما، وفق ما أعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي على الجليد، اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب إن كولتسوف "توفيَ فجأة"، من دون أن يُحدد سبب الوفاة أو المكان.

وأضاف عبر موقعه "نحن في حداد"، متابعا "يُقدّم اتحاد الهوكي البيلاروسي تعازيه الخالصة لعائلته وأصدقائه وكلّ من عرف كونستانتين وعمل معه".

ولعب كولتسوف في بداية مسيرته مع عددٍ من الفرق الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرج بنجوينز الأمريكي، وعاد إلى بيلاروس، ثم روسيا قبل اعتزاله عام 2016.

ولم تُدلِ شريكته

سابالينكا (25 عاما) المصنّفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مرتين، بأي تصريحٍ حتّى الآن.

ومن المقرر أن تُشارك سابالينكا التي خرجت من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية الأسبوع الماضي، في دورة ميامي، التي تنطلق الجمعة.

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