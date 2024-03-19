رابطة المحترفينتعلن فوز الجزيرة بمبادرة دوري الجماهير في الجولة 16



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة السادسة عشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي عجمان، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة "النادي الضيف"، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

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