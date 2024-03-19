رابطة المحترفينتعلن فوز الجزيرة بمبادرة دوري الجماهير في الجولة 16

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة السادسة عشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي عجمان، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة "النادي الضيف"، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
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