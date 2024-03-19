الفرنسية سيسل تتوج بلقب الحادي عشر من مارس للشطرنج

توجت الفرنسية سيسل بكأس مهرجان الحادي عشر من مارس للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بقاعة مجلس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمستشفى" كند" في مدينة العين بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، من 8 دول، فيما نال الإماراتي غيث النعيمي المركز الثاني، وحصل الناشئ أحمد يونس على المركز الثالث.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، سكوت كيندي سفير مستشفى كند بالعين، وممثل عائلة كيندي، والدكتور رالف ليو رئيس مجلس إدارة مستشفى كند، وهشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور جون بيركي الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وأثنى سكوت كيندي على إقامة هذا الحدث الرياضي النوعي، الأول من نوعه داخل مرفق صحي مؤكدا أن المستشفى بادر بتوقيع اتفاقية تعاون مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهدف مواصلة تقديم عدة خدمات للمجتمع، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بشكل مستدام لزيادة الوعي المجتمعي بالشئون الصحية والتغذية الصحيحة مع الإلمام بكافة شؤون الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لإسعاف مرضى الحالات الطارئة، والتوعية بأساليب وطرق إسعاف المرضى إلى حين نقلهم إلى المستشفى.

وأكد هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن النادي يواصل مشواره مع التميز من خلال استحداث مبادرات متنوعة من أجل ترسيخ مكانته مؤسسة رياضية مجتمعية.

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