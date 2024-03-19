الوحدة والتضامن في فكر القائد المؤسس

في لحظات تاريخية مميّزة تتجلى فيها قيم الإيمان والتضامن، نلتقي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يفتح فيه قلوب المسلمين للتأمل والتفكير والتواصل الروحي مع الله. وفي هذا الشهر الفضيل، تتجلى القيم الإسلامية السمحة التي لم يتخلَ عنها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبرز رؤيته الواضحة لتوحيد وتعزيز الأمة الإسلامية.

عندما نلتقي في الليالي المباركة في شهر رمضان، كل منا يحذو حذوه حسب أجوائه للتعبد والتسامر مع الأهل والأقارب والأحباب والأصحاب، وتعود بنا الليالي إلى تباحث رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد المتميزة لهذه الفترة العظيمة، ويتجلى لنا مدى تأثيره على الوحدة والتضامن في قلوب المسلمين، باعتبار الوحدة والتضامن أساس قوة الأمة الإسلامية. وهذا يبرز لنا أن القائد المؤسس، كان ذا فكر مستدام ويرمي باستمرار إلى غايات بعيدة المدى وكأنه يرى حال الأمة الإسلامية اليوم. فعمل على حفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من كل تأثير سلبي وغلق الأبواب على كل من تُسول له نفسه الإساءة للدين والوحدة والتضامن الإسلامي بالدولة. فحمل الراية خلفه الصالح بحكمة ورشاد، وسار على نفس الدرب القويم، فتجلت لنا نعمة الله على وطن وشعب الإمارات؛ نعمة ولي الأمر الصالح الذي يحمل هم شعبه، ويقودهم بخطوات واثقة نحو التقدم والازدهار وبما يوافق ديننا الإسلامي الحنيف.



عند استقبال القائد المؤسس الشيخ زايد لأصحاب الفضيلة علماء الدين في مثل هذا الشهر الكريم، يدعو إلى أن يكونوا دعاة خير وتوحيد للأمة، وأن يعملوا على توحيد صفوفها ونبذ الخلافات من خلال المبادئ والقيم التي يجمعها ديننا الحنيف قائلاً: على العلماء وأهل العلم أن تجتمع كلمتهم على نهج القرآن الكريم، وأن يكونوا على الطريق الواحد الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في أرضه وعباده؛ لأن كتاب الله هو دستور المسلمين الذي يحكم عقيدتهم وسلوكهم.

إن ضعف الأمة الإسلامية هو بسبب التفرقة والخلافات والمزايدات والأفكار الدينية المنحرفة التي خرجت عن تعاليم كتاب الله وهدي رسوله الكريم، والواجب يحتم على العلماء الذين نعتبرهم قدوة ونفخر بهم لما آتاهم الله عز وجل من سعة علم ومعرفة وإيمان أن يكونوا مثقفين في توجيهاتهم ونصائحهم للعباد إلى ما فيه الصواب والصلاح، ولما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. ولا يجب أن تكون هناك خلافات بين العلماء؛ لأن الله لا يريد لعباده العسر، بل أن يكونوا في يسر، وإذا كان التوجيه مفيداً فإنه يثمر ويستجيب له الإنسان.

على الدعاة عندما يشخصون الداء أن يحددوا الدواء الذي يرد الإنسان إلى ربه، والنصيحة واجبة بين المسلم وأخيه المسلم، والعاقل الذي يحث على الألفة والخير والصلاح وليس التعصب والخلاف والبعد عن منهج الإسلام.

ويؤكد في مقام آخر: إن قوة الأمة الإسلامية بتضامنها وتآزرها، وإن هذه الأمة تملك الإمكانيات والمقومات والقدرات، ولولا الخلل والخلافات القائمة في وضع العالم العربي والإسلامي لكان لها صوت مسموع ووزن بين دول العالم. إن الله تعالى لا يعطي لمن لا يعطي، ويجب على الأخ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكون في عونه في السراء والضراء.





يرى الشيخ زايد أن التوحيد والتضامن بين القادة والشعوب هو السبيل الوحيد لتحقيق القوة والتألق للأمة الإسلامية. إن الوحدة في الفكر والتعاون في العمل هما مفتاح النجاح والتقدم، وهذا منهاج الوالد الشيخ زايد وخلفه، بأن يوفق قادة الأمة الإسلامية إلى ما فيه الخير ويقوي بهم الإسلام والمسلمين.

شهر رمضان في رؤية الشيخ زايد الواضحة، ليس مجرد فرصة للصيام والعبادة، بل هو أيضاً فرصة لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية وتعزيز قيم الوحدة والتضامن. أن يكون الجميع دعاة للخير والتوحيد، يعمل الجميع بجد لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، ليتحقق بذلك القوة والتألق والعيش في يسر وسلام.