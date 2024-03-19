سياسة خدمات 360: نحو تعزيز ريادة الخدمات الحكومية

الريادة في الأداء، والتميز في تحقيق الأهداف، مفاهيم أصيلة يدور مقال اليوم في فلكها، وذلك من خلال شرح وتحليل سياسة خدمات 360. في هذا الشأن، يقول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: إن حكومة دبي تعمل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة تسعى إلى التطور المستمر؛ بهدف تحقيق الدور المحوري للحكومة في خدمة الناس، وتيسير حياتهم؛ من خلال الريادة في تقديم الخدمات الحكومية. كما يضيف رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائلاً: إن سياسة خدمات 360، تُعد خارطة طريق وأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي؛ لتقديم خدمات سلسة، واستباقية، ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين.

تسعى سياسة خدمات 360 إلى تحقيق الأهداف المرجوة؛ من خلال العمل على وفق 8 مبادئ رئيسة توحد عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:

المبدأ الأول: تجربة رقمية أولاً وذلك من خلال خدمات رقمية وآنية، مع اعتماد الهوية الرقمية كمنظومة للدخول الموحد، وتقديم الدعم الكامل للمتعامل.

المبدأ الثاني: خدمات استباقية حيث تبادر الجهة الحكومية بالتواصل مع المتعامل، إلى جانب المعرفة المُسبقة برغبة أو حاجة المتعاملين للخدمة، وتقليل الجهد على المتعاملين.

المبدأ الثالث: خدمات وبيانات متكاملة من خلال بيانات مترابطة بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات متكاملة وسلسة ومتخصصة، وطلب بيانات المتعاملين مرة واحدة فقط، مع تقليل متطلبات الخدمات وتسهيلها.



المبدأ الرابع: قنوات مخصصة وموحدة لتقديم الخدمات حسب تفضيلات المتعاملين، والتركيز على توفير الخدمات على مدار الساعة، مع تطبيق أفضل المعايير لتقييم الخدمة وقنواتها.



المبدأ الخامس: كفاءة الخدمات من خلال الإبداع والابتكار بالخدمات الحكومية لتحقيق الكفاءة، إلى جانب متابعة تحسين مؤشرات الكفاءة والفعالية.

المبدأ السادس: التركيز على المتعاملين بوضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر، مع تصميم رحلات مُتكاملة ومبدعة للمتعاملين.

المبدأ السابع: مستشار الخدمات ويتمثل بالانتقال بالعمل الحكومي من مرحلة «موظف تقديم الخدمة» إلى مرحلة «مستشار الخدمات الحكومية»، وتأسيس مفهوم جديد لتقديم الخدمات عبر مستشاري خدمات ذات كفاءة ومهارة وتنافسية.



المبدأ الثامن: الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات الحكومية أو جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إضافة قيمة للمتعامل وتحقيق كفاءة الخدمات الحكومية، وكذلك إثراء تجارب المدينة وتكاملها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن نتائج التحسين ضمن السياسة الجديدة سوف تؤثر بشكل إيجابي على مستوى أداء الخدمات الحكومية التي يتم قياسها وتقييمها بشكل دوري، علماً بأن منهجية العمل المُعتمدة لتصميم «خدمات 360» تتم من خلال 6 مراحل رئيسة، هي: البحث والاستكشاف، وفهم تجربة المتعامل، وتصميم الرحلة المثالية، والنتائج التجريبية، والاعتماد والتطبيق، والتقييم والتكريم.

وحددت السياسة عدداً من المستهدفات الطموحة في تقديم الخدمات تشمل: 100% خدمات استباقية ومؤتمتة، و90% خدمات متكاملة، و90% تقديم الخدمات بدون الحضور الشخصي للمتعامل. وأما المستهدفات المعنية بقنوات تقديم الخدمة، فقد حددت نسبة 100% للتحول إلى قنوات مشتركة، و95% خدمات ذاتية، و95% التبني الرقمي للقنوات، إضافة إلى 90% متوسط تقييم القنوات.

وأما فيما يتعلق بأثر سياسة خدمات 360، يمكن القول إنه بموجب تطبيقها في عالم الواقع، ستحقق حكومة دبي نقلة نوعية في تقديم الخدمات عبر قنوات رقمية موحدة، تعمل على إحداث الأثر الإيجابي على المتعاملين، حيث يُتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم خلال الـ5 أعوام من تاريخ إقرار السياسة في مارس 2022، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.

ختاماً نقول.. التميز عنوان كبير، تسعى إليه الحكومات الإيجابية، والمؤسسات الرصينة، والأفراد الطموحون. إنه التفرّد في أداء النشاطات، وفي إنجاز الأهداف المُبتغاة. مع التميز، يصبح الواقع مختلفاً، والشعور استثنائياً، ومن دونه، يصبح العمل مُملاً وروتينياً، وغير محفز على العطاء.