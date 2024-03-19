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غاب 3 مباريات فقط منذ 2013/2012.. الإصابة لا تعرف طريق برونو والسبب زوجته

3/19/2024 9:16:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، سر قوته البدنية التي تمكنه من تجنب الإصابات على مدار مسيرته الاحترافية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فيرنانديز لم يغب عن اليونايتد أبدًا بسبب أي إصابة، بل يعود غيابه الوحيد لمارس 2022 عن مواجهة توتنهام هوتسبير، بسبب المرض.

وأفادت بأنه منذ ظهوره الأول مع نوفارا بموسم 2012-2013، لم يغب الدولي البرتغالي سوى عن 3 مباريات مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.

وبعد مشاركته لمدة 120 دقيقة مع اليونايتد، أمس الأحد، أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، سُئل فيرنانديز عن سر عدم تعرضه لأي إصابة، ليدين بالفضل لعائلته منذ الطفولة.

وقال فيرنانديز: "يجب أن أكون ممتنًا لوالديّ، لأنهما وضعاني على الطريق الصحيح منذ الصغر، ولقد تواجدا معي هنا بآخر مباراتين، لمنحي طاقة إضافية".

وأكمل: "هذا إلى جانب زوجتي وأولادي، فهم جميعا يعتنون بي، إذ تقوم زوجتي بعمل رائع في المنزل، يسمح لي بالراحة قدر المستطاع".

واستطرد: "من الصعب أن ترتاح في منزل به طفلين، يريدان اللعب دائما.. ابني الأصغر يرغب دوما في لعب كرة القدم، لكني أحصل على راحتي وقيلولتي وكل شيء أحتاجه، لأنها موجودة لمساعدتي.. كل هذا بفضل عائلتي".

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