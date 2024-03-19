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استبيان نيو بالانس العالمي: 76% من سكان الإمارات ملتزمون بتعزيز لياقتهم البدنية خلال رمضان

3/19/2024 9:16:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت دراسة حديثة أجراها العملاق الرياضي "نيو بالانس"، المعروف بتفوقه في عالم رياضة الجري، اهتمام ملحوظ من قبل سكان دولة الإمارات بالحفاظ على لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان المبارك، موازاةً مع اهتمامهم بالأمور الروحانية.

استطلاع "نيو بالانس" للياقة البدنية في رمضان لعام 2024 كشف التزام المقيمين بنمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية التي تسهم في تعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية خلال الشهر الفضيل. وتعتزم "نيو بالانس"، استناداً إلى نتائج الاستبيان، إطلاق حملة "حرّك جو الليل"، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع ممارسة رياضة الجري في أوقات المساء خلال شهر رمضان. ستشمل الحملة تنظيم جولات ليلية للجري في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تعزيز ثقافة اللياقة البدنية ونشر رؤية إيجابية حول أهمية الحفاظ على نشاط وحيوية الجسم.
وأشار 76% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم حددوا أهدافاً واضحة للياقة البدنية خلال شهر رمضان، بينما قال نحو ثلثي المستطلَعين (67%) أن الصوم يعزز من قدرتهم على الالتزام ببرامج اللياقة البدنية ومن جانب آخر، أشار 55% من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يجدون سهولة كبيرة في الحفاظ على الروتين الخاص باللياقة البدنية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التمارين القصيرة التي يعتبرها الناس أكبر تغيير يطرأ على نشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان.
اللياقة البدنية في ليالي رمضان
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم الأنشطة البدنية تكون في الليل، وذلك تزامناً مع ظهور شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من عشاق الأنشطة الليلية. وأفاد نحو 6 من أصل كل 10 ممن شملهم الاستطلاع، إلى أنهم يشعرون بطاقة أكبر خلال ليالي رمضان، فيما قال نحو 55% أنهم يكونون في قمة نشاطهم لممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار وحتى الليل.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المُستطلَعين من المقيمين بدولة الإمارات يفضلون ممارسة الأنشطة البدنية خلال شهر رمضان، وأشار قرابة ثلاثة أرباعهم (74%) إلى أن يزاولون خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها اليوغا والجري وتمارين الصالة الرياضية وركوب الدراجات.

وبهذه المناسبة، قال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة "نيو بالانس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يعتبر شهر رمضان لحظة خاصة للغاية بالنسبة للجميع في جميع أنحاء العالم، لتعزيز الروابط والتأمل والاحتفال مع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء روحانية فريدة. وفي حين قد يكون من السهل فقدان المسار بين جدول رمضان المزدحم، إلا أنه لا يمكن التقليل من أهمية الحركة".

وأضاف بالقول: " الحركة أساسية في تراثنا في الجري، ونحن نفخر بالتولي بدور حيوي في تشجيع الجميع على الجري في طريقهم والاحتفاء بالروح والعزيمة والقيم التي تبنتها نيو بالانس على مدار سنوات طويلة. . كانعكاس لالتزام نيو بالانس بمساعدة الأفراد على البقاء نشطين خلال شهر رمضان، فإننا نواصل حملتنا“اركض على جوك" من خلال تشجيع الحركة طوال هذا الشهر، حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار ممارسة الرياضة والاحتفال بالحركة مع إزالة الصور النمطية وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً وإيجابية. وجهة نظر الجري".
هذا وتعاونت "نيو بالانس" مع كل من ايمي روكو وسعودي ريبورترز والفنانة الكويتية أبرار لإطلاق حملة "حرّك جو الليل" الجديدة.

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