الإمارات وجهة جاذبة لنجوم الجولف حول العالم

حققت دولة الإمارات طموحات العديد من نجوم العالم في الجولف عبر الفوز بالألقاب في البطولات التي أقيمت على مدار السنوات الماضية وأصبحت خياراً جاذباً لإقامتهم بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومنشآتها الرياضية التي توفر لهم تجربة عالمية للمشاركة في بطولات تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.

ويعد روري ماكلروي من أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف، الذين اتخذوا من دولة الإمارات مقرا للإقامة، ومع إقامة العديد من البطولات الرئيسية، فإن هذا القرار بدأ يؤتي ثماره بفوز لاعبين يقيمون في الدولة بالعديد من الألقاب والبطولات مثل تومي فليتوود الفائز بلقب بطولة "دبي إنفيتيشنال"، وثوربيورن أولسن المتوج ببطولة بطولة رأس الخيمة.

وقال ماكلروي الذي فاز بـ 17 لقباً في جولة دي بي ورلد، وتوج بطلاً لـ "السباق إلى دبي" 5 مرات:" دبي تعني الكثير بالنسبة لي خلال مسيرتي الاحترافية، لقد أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي هنا، وأنا متحمس دائماً للعودة".

وفي تعليقه على جاذبية دولة الإمارات لنجوم الجولف، قال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد" في الشرق الأوسط: "دولة الإمارات القاعدة المثالية للاعبي جولة "دي بي ورلد"، لدينا 7 أحداث في الشرق الأوسط تشكل جزءاً كبيراً من الموسم الطويل في "السباق إلى دبي"، وبفضل جهود اتحاد الإمارات، لدينا أيضاً حدثان في جولة التحدي، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الإمارات بموقع ملائم جغرافياً لاستضافة فعالياتنا في الشرق الأقصى".

وحققت دولة الإمارات تطلعت البطل تومي فليتوود الذي انتقل إلى دبي في نهاية عام 2022، وأسس أكاديمية جولف خاصة به، انطلاقاً من قناعة كبيرة بأن دولة الإمارات تعد من أهم الوجهات في عالم الجولف.

وقال فليتوود :" أنا من إنجلترا، ونشأت أحلم باللعب في جولة "دي بي ورلد"، وأعيش في دبي وأتمكن دائماً من رؤية الكثير هنا، وألعب دوراً في تطوير لاعبي الجولف الشباب، والإمارات تتمتع بمكانة قوية في عالم الجولف، ويجب أن تظل كذلك في المستقبل، وهناك ملاعب ممتازة ويشاهد الناس البطولات عاماً بعد عام، وملاعب الجولف في طريقها لمواصلة النمو، والمزيد من الأشخاص سيهتمون باللعبة".

ولم يختلف الأمر كثيراً لدى البطل الدنماركي ثوربورن أولسن الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، بجانب لقبه التاسع في جولة "دي بي ورلد" في يناير الماضي.

وأوضح أولسن أنه انتقل للعيش في الإمارات منذ أكثر من عام، ويحرص على الحضور إلى دبي لقضاء العطلات ولعب الجولف بجانب عائلته ويستمتع كثيراً بهذه الأجواء.

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