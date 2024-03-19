6 ميداليات للشارقة للمرأة في منافسات بطولة الاتحاد للمبارزة في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة من بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 ، و11 سنة التي جرت بصالة المزهر الرياضية في دبي
ب6 ميداليات ، فضيتان لصالح فريق تحت 20 سنة ، الفضية الأولى كانت من نصيب فريق
سلاح ابية المكون من شيخة الزعابي، إيمان السويدي، لمار النحلة، وحصة البلوشي، اما الفضية الثانية فكانت من نصيب فريق سلاح فوريه المكون من حبيبة محمد، سمية سمير، إيمان السويدي، وعلياء العليلي.
وفي منافسات بطولة تحت 11 سنة ، حقق فريق البراعم بالنادي فضية وثلاث برونزيات،
الفضية كانت من نصيب حنان سعيد في منافسات سلاح الفلورية، اما الثلاث برونزيات فكانت من نصيب كل من مريم المرزوقي في سلاح الايبية، وتولين سيف في سلاح الفلورية ، وميثاء المرزوقي في سلاح السابر.
شهدت منافسات البطولة مشاركة 4 فرق مثلوا اندية الفجيرة للألعاب القتالية، أبوظبي للمبارزة، أكاديمية أم كية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة،
وشهدت المنافسات قمة المنافسة والندية بين جميع المشاركات.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19032024000110011019ID1107995809
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.