6 ميداليات للشارقة للمرأة في منافسات بطولة الاتحاد للمبارزة في دبي

خرج فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة من بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 ، و11 سنة التي جرت بصالة المزهر الرياضية في دبي

ب6 ميداليات ، فضيتان لصالح فريق تحت 20 سنة ، الفضية الأولى كانت من نصيب فريق

سلاح ابية المكون من شيخة الزعابي، إيمان السويدي، لمار النحلة، وحصة البلوشي، اما الفضية الثانية فكانت من نصيب فريق سلاح فوريه المكون من حبيبة محمد، سمية سمير، إيمان السويدي، وعلياء العليلي.

وفي منافسات بطولة تحت 11 سنة ، حقق فريق البراعم بالنادي فضية وثلاث برونزيات،

الفضية كانت من نصيب حنان سعيد في منافسات سلاح الفلورية، اما الثلاث برونزيات فكانت من نصيب كل من مريم المرزوقي في سلاح الايبية، وتولين سيف في سلاح الفلورية ، وميثاء المرزوقي في سلاح السابر.

شهدت منافسات البطولة مشاركة 4 فرق مثلوا اندية الفجيرة للألعاب القتالية، أبوظبي للمبارزة، أكاديمية أم كية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة،

وشهدت المنافسات قمة المنافسة والندية بين جميع المشاركات.





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