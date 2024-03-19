شراكة بين فرجان دبي وبراند دبي لإطلاق مبادرة بيتنا في رمضان

في إطار حملة "#رمضان_في_دبي" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة "فرجان دبي" مبادرة "بيتنا في رمضان" والرامية إلى تحفيز مجتمع دبي على المشاركة في المظاهر الاحتفالية بمقدم شهر رمضان المبارك، بكل ما تحمله هذه المناسبة من دلالات روحانية واجتماعية، وانطلاقاً من إرث دبي في الاحتفال بمثل هذه المناسبات والذي يشكل جزءاً من نسيجها الثقافي والاجتماعي.



وتركز المبادرة على الدعوة لتزيين الواجهات الداخلية والخارجية للمنازل والبيوت بأسلوب يتناغم مع روح الشهر الفضيل، بعيداً عن المغالاة وبنمط يتماشى مع المناسبة تأكيداً على نشر المظاهر الاحتفالية في مختلف ربوع المدينة، في إطار الحملة التي يتم من خلالها للمرة الأولى تنسيق الجهود بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وكذلك على المستوى المجتمعي، فيما يتعلق باحتفالات شهر رمضان وما تشمله من فعاليات ومبادرات وأنشطة مختلفة ومتنوعة، مع التركيز على إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتميز بها دبي خلال هذه المناسبة.



وأثنت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الجهة المشرفة على تنفيذ حملة "رمضان في دبي" على مشاركة "فرجان دبي" في الحملة وكذلك دورها المهم في مبادرة "بيتنا في رمضان"، وقالت:

"زينة البيوت تضيف رونقاً خاصاً لمناسبات دبي.. وتعكس ارتباط المجتمع بعاداتنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة.. نثمّن المشاركة الإيجابية والحماس الذي لمسناه من جميع شركائنا في هذه الحملة التي تجمع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.. ونقدّر لمؤسسة "فرجان دبي" ما قدمته من إسهامات مهمة في إطار الحملة ومن بينها مبادرة "بيتنا في رمضان" وبما يتماشى مع البُعد الاجتماعي المهم الذي تعنى به المؤسسة والتي استمدت اسمها من مفهوم "الحي" بكل ما يحمل من قيم الترابط والمودة والتعاون في مختلف المناسبات".



وأوضحت السويدي أن براند دبي حريص على إبراز المشاركات المتميزة في مبادرة "بيتنا في رمضان" من خلال تحفيز أصحاب البيوت التي تتزين بالإضاءات المختلفة بمناسبة مقدم الشهر الفضيل على نشر صور الزينة الخارجية للمنازل والمباني السكنية، منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مستخدمين الوسم الخاص بالحملة (#رمضان_في_دبي)، أو بالمبادرة (#بيتنا_في_رمضان) بما يسهم في التعريف بهذه المشاركات على نطاق مجتمعي واسع، ويحفّز الآخرين على المشاركة.



قيم متوارثة



من جانبها، أعربت علياء الشملان، مؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي" عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة "رمضان في دبي" مؤكدة حرص فرجان دبي على المساهمة في إنجاح كافة المبادرات ذات البعد الاجتماعي، كون المؤسسة تعنى في المقام الأول بتعزيز اللحمة والمشاركة المجتمعية وترسيخ صورة "الحي" بكل ما يحمل من قيم نبيلة توارثها المجتمع الإماراتي عبر الأجيال ومن أهم مظاهرها الاحتفالات التي تتزين بها دبي احتفاءً بالمناسبات المجتمعية والوطنية المختلفة.



وقالت الشملان: "تنسجم أهداف حملة "رمضان في دبي"، ومبادرة "بيتنا في رمضان" التي انطلقت تحت مظلتها، مع رؤية "فرجان دبي" وما تدعو له من إحياء العادات والتقاليد الأصيلة التي طالما ميزت "الحي" في مختلف ربوع دبي، بكل ما يرمز له من قيم التراحم والمودة والتقارب لاسيما في المناسبات التي تجمع سكان الحي مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية وغيرها من الأوقات التي تتألق فيها دبي بالزينات على تنوع أشكالها.. لدينا العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي نحتفي من خلالها بشهر رمضان المبارك والتي يتم الإعلان عنها تباعاً في إطار الحملة".

دليل إرشادي

وأصدر "براند دبي" دليلاً إرشادياً قدّم من خلاله بعض النصائح حول المعايير الخاصة بالإضاءات والزينة للواجهات الخارجية بالإضاءة المناسبة وبشكل متناسق، واستخدام اللونين الأبيض والأصفر في الإضاءة التي يجب ألا يكون استخدامها بصورة مبالغ فيها، مع ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الفضيل، واستخدام الأشكال التي تتناسب مع روحانياته، وأكثرها انتشاراً هو شكل الهلال والنجمة، لارتباط بداية الصوم خلال شهر رمضان برؤية هلال الشهر، كذلك العبارات البسيطة التي تعبر عن الترحيب بمقدم الشهر الكريم.



يُذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث كلّف مجلس دبي للإعلام "براند دبي" بالإشراف على تنفيذ الحملة والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المشاركة فيها من أجل وضع إطار موحد يكفل خروج المظاهر الاحتفالية على أفضل وجه ممكن ويضمن لها أفضل تغطية إعلامية بما يسهم في تعريف مجتمع دبي ودولة الإمارات بالفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تحتشد بها دبي على مدار شهر رمضان المبارك.





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