بيسكوف: محاولات الناتو توسيع نفوذه في القوقاز لن تفيد المنطقة

وأضاف: "نراقب عن كثب، لكننا نعتزم التركيز بشكل أساسي على علاقاتنا الثنائية وأدوات التعاون بين بلادنا ودول المنطقة". ويزور ينس ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يريفان بعد زيارته لجورجيا أمس، وقبلها أذربيجان الأحد الماضي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.