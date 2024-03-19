بيسكوف: محاولات الناتو توسيع نفوذه في القوقاز لن تفيد المنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن محاولات "الناتو" لتوسيع وجوده في القوقاز واضحة للعيان، ولن تضيف أي استقرار في المنطقة.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "التطلعات العامة لحلف شمال الأطلسي لتعزيز وجوده في القوقاز معروفة لنا جيدا، وواضحة للعيان ومن المستبعد أن تنجح محاولات "الناتو" لتوسيع نفوذه ووجوده بطريقة أو بأخرى بتعزيز الاستقرار في القوقاز".
وأضاف: "نراقب عن كثب، لكننا نعتزم التركيز بشكل أساسي على علاقاتنا الثنائية وأدوات التعاون بين بلادنا ودول المنطقة".
ويزور ينس ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يريفان بعد زيارته لجورجيا أمس، وقبلها أذربيجان الأحد الماضي.
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