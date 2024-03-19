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بيسكوف: محاولات الناتو توسيع نفوذه في القوقاز لن تفيد المنطقة

3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن محاولات "الناتو" لتوسيع وجوده في القوقاز واضحة للعيان، ولن تضيف أي استقرار في المنطقة.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "التطلعات العامة لحلف شمال الأطلسي لتعزيز وجوده في القوقاز معروفة لنا جيدا، وواضحة للعيان ومن المستبعد أن تنجح محاولات "الناتو" لتوسيع نفوذه ووجوده بطريقة أو بأخرى بتعزيز الاستقرار في القوقاز".

وأضاف: "نراقب عن كثب، لكننا نعتزم التركيز بشكل أساسي على علاقاتنا الثنائية وأدوات التعاون بين بلادنا ودول المنطقة".
ويزور ينس ستولتنبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يريفان بعد زيارته لجورجيا أمس، وقبلها أذربيجان الأحد الماضي.

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