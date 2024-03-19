حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة حماس ان استمرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة هو محاولة للتغطية على إخفاق الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية.
ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك لوقف المجزرة في مستشفى الشفاء
وحذرت من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحمية بالقانون الدولي.
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