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حماس: إسرائيل تهاجم مستشفى الشفاء للتغطية على إخفاقها العسكري

3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس ان استمرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة هو محاولة للتغطية على إخفاق الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية.


ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتحرك لوقف المجزرة في مستشفى الشفاء


وحذرت من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحمية بالقانون الدولي.

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