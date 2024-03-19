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اعتقال 61 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة

3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن 61 صحفيا اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى اعتقال 23 صحفيا دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم من قبل سلطات الاحتلال.


وأضافت مؤسسات الأسرى أن بين هؤلاء الصحفيين 40 ما زالوا رهن الاعتقال.

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