اعتقال 61 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن 61 صحفيا اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى اعتقال 23 صحفيا دون توجيه أي تهم لهم أو محاكمتهم من قبل سلطات الاحتلال.
وأضافت مؤسسات الأسرى أن بين هؤلاء الصحفيين 40 ما زالوا رهن الاعتقال.
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