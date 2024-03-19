القسام تستهدف 5 آليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

القسام تستهدف 5 آليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء
التاريخ
3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وقالت حركة حماس في بيان بوقت مسبق من اليوم ان استمرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة هو محاولة للتغطية على إخفاق الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية.
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