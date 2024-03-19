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القسام تستهدف 5 آليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت حركة حماس في بيان بوقت مسبق من اليوم ان استمرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في غزة هو محاولة للتغطية على إخفاق الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية.

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