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رئيسة غاغاوزيا تعلن رفع دعوى تشهير ضد رئيسة مولدوفا

3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الموالي لروسيا والمتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا إعداد محاميها دعوى تشهير ضد رئيسة مولدوفا مايا ساندو.


وكتبت غوتسول على "تليغرام": "ما زالت الرئيسة مايا ساندو منخرطة في هجمات تمييزية ضد شعبنا وحكمنا الذاتي. تصريحاتها تسيء إلى جميع سكان غاغوز وناخبي الحكم الذاتي. ساندو وحزبها مسلوبا الإرادة ولا علاقة لهما بناخبي غاغاوزيا".
وأضافت غوتسول: "رفع محامونا على الفور دعوى قضائية للدفاع عن شرف وكرامتي ضد مايا ساندو بتهمة التشهير في مؤتمرها الصحفي مؤخرا".


وأضافت أن الانتخابات في غاغاوزيا معترف بها قانونيا، ولم تطعن هيئات الدولة المولدوفية في الحملة الانتخابية أو نتائج التصويت.

RT

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