الحوثيون: استهدفنا أم الرشراش بصواريخ مجنحة

الحوثيون: استهدفنا أم الرشراش بصواريخ مجنحة
التاريخ
3/19/2024 9:07:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع "استهدفنا منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ المجنحة".
واضاف :"استهدفنا سفينة "مادو" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ".
MENAFN19032024000208011052ID1107995632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.