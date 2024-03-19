“الشرق ديسكفري” تعرض برامج جديدة وحصرية خلال شهر رمضان المبارك

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت“الشرق ديسكفري” عن إطلاق مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية خلال شهر رمضان المبارك. على أن تضمّ القائمة ثلاثة برامج من الإنتاج الأصلي حول أكثر المواضيع رواجاً خلال الشهر الفضيل، ومن بينها برامج المسابقات وبرامج الأنظمة الغذائية والصحية الحديثة، بالإضافة إلى تغطية خاصة لدراما رمضان. كما ستقدم الشرق ديسكفري لمتابعيها في كل أنحاء العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكيلة متنوعة من برامج مكتبة“وارنر براذرز ديسكفري” الحائزة على جوائز عالمية.

من البرامج الأصلية الجديدة على الشرق ديسكفري:



“ Cash Cab – الرياض”: برنامج مسابقات جديد يجمع بين المعلومات العامة والتسلية والتشويق. تدور أحداثه في سيارة أجرة عمومية يقودها مقدّم البرامج السعودي المعروف طارق الحربي ويستقلّ معه مشاركين محتملين. حين يركب المشترك السيارة ويعلن وجهته قبل أن يبلغه الحربي أنه ليس في سيارة أجرة عادية وأنه على وشك الخضوع لاختبار في المعلومات العامة. الأجوبة الصحيحة تعادلها جوائز مالية تتراكم تباعاً إلى أن يصل المشترك إلى محطّته النهائية. لدى المتسابق ثلاث فرص للخطأ، إذا استهلكها كلّها يخسر كل رصيده ويُطلب منه مغادرة السيارة. ولديه أيضاً وسيلتان للمساعدة لمرة واحدة فقط. أسئلة ثقافية، تاريخية، أدبية، فنية وغيرها الكثير ستحدّد“مصير” المشترك وقيمة الجائزة التي سيحصل عليها.

“دايت ماستر”: برنامج من تقديم صانع المحتوى الشهير“مهند الحطاب”، ويستكشف عبره أنماط الحميات الغذائية المتنوعة بمرافقة مشاركين يتمتّعون بخبرة واسعة للحديث عن فوائدها وأضرارها. يسعى البرنامج إلى توعية المشاهدين وتقديم نصائح مبنية على التجارب الحية حيث يروي المشاركون قصصهم الشخصية والتحديات أو النجاحات التي واجهتهم مع اتّباع تلك الأنظمة الغذائية. كما ستتضمن الحلقات لقاءات مع أخصّائيين وأطباء للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. “الناقد في رمضان”: يقدم البرنامج تغطية خاصة لدراما رمضان حصرياً مع ماهر موصلي ومحمود مهدي.

مجموعة البرامج الجديدة من مكتبة“وارنر براذرز ديسكفري” الحائزة على جوائز عالمية: بما في ذلك، مـطـبـخ مـنـال الـعـالـم، ألغاز المطابخ، ومنزل الاحلام.

بإمكانكم متابعة منصّة“الشرق ديسكفري” مجاناً في المنطقة عن طريق الأقمار الصناعية على عربسات ونايل سات، كما يمكن متابعتها من خلال خدمة الفيديو عند الطلب عبر“الشرق NOW” وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي.