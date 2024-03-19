“الشرق ديسكفري” تعرض برامج جديدة وحصرية خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت“الشرق ديسكفري” عن إطلاق مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية خلال شهر رمضان المبارك. على أن تضمّ القائمة ثلاثة برامج من الإنتاج الأصلي حول أكثر المواضيع رواجاً خلال الشهر الفضيل، ومن بينها برامج المسابقات وبرامج الأنظمة الغذائية والصحية الحديثة، بالإضافة إلى تغطية خاصة لدراما رمضان. كما ستقدم الشرق ديسكفري لمتابعيها في كل أنحاء العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكيلة متنوعة من برامج مكتبة“وارنر براذرز ديسكفري” الحائزة على جوائز عالمية.
من البرامج الأصلية الجديدة على الشرق ديسكفري:
“ Cash Cab – الرياض”: برنامج مسابقات جديد يجمع بين المعلومات العامة والتسلية والتشويق. تدور أحداثه في سيارة أجرة عمومية يقودها مقدّم البرامج السعودي المعروف طارق الحربي ويستقلّ معه مشاركين محتملين. حين يركب المشترك السيارة ويعلن وجهته قبل أن يبلغه الحربي أنه ليس في سيارة أجرة عادية وأنه على وشك الخضوع لاختبار في المعلومات العامة. الأجوبة الصحيحة تعادلها جوائز مالية تتراكم تباعاً إلى أن يصل المشترك إلى محطّته النهائية. لدى المتسابق ثلاث فرص للخطأ، إذا استهلكها كلّها يخسر كل رصيده ويُطلب منه مغادرة السيارة. ولديه أيضاً وسيلتان للمساعدة لمرة واحدة فقط. أسئلة ثقافية، تاريخية، أدبية، فنية وغيرها الكثير ستحدّد“مصير” المشترك وقيمة الجائزة التي سيحصل عليها. “دايت ماستر”: برنامج من تقديم صانع المحتوى الشهير“مهند الحطاب”، ويستكشف عبره أنماط الحميات الغذائية المتنوعة بمرافقة مشاركين يتمتّعون بخبرة واسعة للحديث عن فوائدها وأضرارها. يسعى البرنامج إلى توعية المشاهدين وتقديم نصائح مبنية على التجارب الحية حيث يروي المشاركون قصصهم الشخصية والتحديات أو النجاحات التي واجهتهم مع اتّباع تلك الأنظمة الغذائية. كما ستتضمن الحلقات لقاءات مع أخصّائيين وأطباء للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. “الناقد في رمضان”: يقدم البرنامج تغطية خاصة لدراما رمضان حصرياً مع ماهر موصلي ومحمود مهدي.
مجموعة البرامج الجديدة من مكتبة“وارنر براذرز ديسكفري” الحائزة على جوائز عالمية: بما في ذلك، مـطـبـخ مـنـال الـعـالـم، ألغاز المطابخ، ومنزل الاحلام.
بإمكانكم متابعة منصّة“الشرق ديسكفري” مجاناً في المنطقة عن طريق الأقمار الصناعية على عربسات ونايل سات، كما يمكن متابعتها من خلال خدمة الفيديو عند الطلب عبر“الشرق NOW” وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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