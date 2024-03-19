"مدل بيست" تقيم حفل سحور في نادي "بيست هاوس" وتدشن النسخة الثانية من مبادرة "هن" بحضور نخبة من الإعلاميات

(MENAFN
- JUMMAR PR) أقامت شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، حفل سحور رمضاني في نادي "بيست هاوس" بحي جاكس في الدرعية، وحضره الفريق النسائي لـ "مدل بيست" ونخبة من أبرز الإعلاميات، حيث شهد إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "هُنَّ"، إلى جانب مشاركة أبرز التجارب الناجحة للقيادات النسائية في "مدل بيست"، والتي ساهمت بدور فعال في النهوض بصناعة الموسيقى في المملكة والمنطقة.
ورحبت ندى الهلابي، المديرة الاستراتيجية في "مدل بيست" ومديرة مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، في بداية الحفل بالحضور الإعلامي، وأعربت عن بالغ تقديرها للدور البارز للإعلاميات في دعم مسيرة "مدل بيست" في تحقيق أهدافها، انطلاقاً من الوعي المشترك بأهمية دعم الإبداع والمبدعين في المملكة
واستعرضت الهلابي مسيرة نجاح "مدل بيست" التي حققت إنجازات غير مسبوقة على صعيد النهوض بصناعة الموسيقى والإبداع في المملكة خلال سنوات معدودة، مشيرة بشكل خاص إلى مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" ودوره المحوري في تعزيز صناعة الموسيقى في الشرق الأوسط، وتطوير السياسات المنظمة للقطاع، وبناء حوار مستدام حول سبل وفرص تطوير صناعة الموسيقى، ودعم وتمكين المواهب الناشئة من الفنانين والمنتجين ومالكي العلامات لتحويل شغفهم إلى مسيرة عمل تحقق لهم الاكتفاء الذاتي.
وأشارت الهلابي إلى أن المؤتمر أطلق العديد من المبادرات لدعم المواهب، منها مبادرة "هُنَّ" لدعم المرأة في عالم الموسيقى بشكل خاص، وهي برنامج إرشادي لربط المواهب الصاعدة في الصناعة الموسيقية مع نساء ناجحات في نفس المجال.
وكشفت الهلابي عن أن برنامج "هُنَّ" الإرشادي في نسخته الثانية للعام الجاري 2024 متاح التسجيل فيه حتى نهاية عيد الفطر، ويمكن للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المطربات وكاتبات الأغاني الناشئات ومنتجي الموسيقى ومديري المواهب والعاملين في مجال الموسيقى، التسجيل في البرنامج عبر نموذج للحصول على فرصة إرشاد من أحد المحترفين البارزين في الصناعة، كما خصص البرنامج نموذجاً للموجهين الراغبين في المشاركة.
وأضافت الهلابي أن برنامج "هُنَّ" الإرشادي أنشأ مجموعة مخصصة عبر "واتساب" لمتابعة أخبار الصناعة والأحداث المقبلة، واستضافة دوائر استماع منتظمة في جميع أنحاء المنطقة، وهي متاحة للنساء للمشاركة، مؤكدة أنه بإمكان أكل من لديها الرغبة في دعم المواهب النسائية في مجال الموسيقى بالمنطقة أو تعزيز مفهوم المساواة في صناعة الموسيقى، التواصل مع برنامج "هن" عبر ....
وقالت الهلابي، "جرى أول تجمع لـمبادرة "هُنَّ" في مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" عام 2023، حيث جمعنا 4 مرشدات و4 متدربات في برنامج توجيه لثلاثة أشهر غطى مجالات الأعمال الموسيقية، وهي إنتاج الموسيقى وإدارة الموسيقى والفن. كما تضمن البرنامج إقامة "دوائر استماع افتراضية"، تعزيزًا للمشاركة المجتمعية ومعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة في صناعة الموسيقى. وقد أثمر برنامج التوجيه نتائج مذهلة، حيث ربط بين الأفراد ذوي الفكر المماثل من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لمناقشة التحديات الحالية والفرص المتاحة للنساء في صناعة الموسيقى، وسبل دعم المواهب والموارد التي تمكنهم من تحقيق النجاح.
جدير بالذكر أن نادي "بيست هاوس" هو أول نادي إبداعي متكامل في المملكة، ويوفر للأعضاء من المبدعين وعشاق الموسيقى مكانًا للتواصل والترفيه والتعلم وتبادل الخبرات، ويقيم النادي جلسات تعليمية وندوات موسيقية وورش عمل وفعاليات حيوية تثري صناعة الموسيقى.
كما يضم "بيست هاوس" استوديو تسجيل متعدد الاستخدامات ومجهز بأحدث الأجهزة لتلبية الاحتياجات الصوتية المختلفة، ويعد مكانًا مثاليًا لمتابعة عروض الفرق الموسيقية الحية، إلى جانب غرفتين للإنتاج بهما أكشاك مصممة خصيصًا لتأليف الموسيقى ومحطة إذاعية للبث والبرمجة.
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