العربية للسيارات تحتفي بإرث باترول سوبر سفاري بطرح نسخة "الأسطورة"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2024: يسُر العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، الإعلان عن إطلاق إطلاق نسخة خاصة ومحدودة من سيارة باترول سوبر سفاري 2024 تحمل عنوان "الأسطورة". ويوجه هذا الطراز الحصري بدول مجلس التعاون الخليجي تحية للإرث العريق لسيارة باترول سوبر سفاري ويحتفي بعلاقتها التاريخية العميقة بعملائها في المنطقة.
وتعتمد سيارة باترول سوبر سفاري "الأسطورة" على طراز الجيل الخامس من نيسان باترول، وقد مكّنتها ريادتها في فئتها من ترسيخ مكانتها كسيارة الدفع الرباعي المفضلة لخوض جميع أنواع الطرق الوعرة في منطقة الخليج. وتتميّز السيارة بمجموعة من الميزات والخصائص المتطورة التي تجعل من قيادتها تجربة فريدة من نوعها.
وتتميز سيارة باترول سوبر سفاري "الأسطورة" 2024 بقوتها وموثوقيتها على الطرق الوعرة، حيث تم تزويدها بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 4,8 لتراً، يولّد قوة 280 حصاناً وعزم دوران يبلغ 451 نيوتن متر. كما تتميز هذه النسخة بشارات خاصة تحمل عبارة "الأسطورة منذ عام 1951" محفورة بالخط العربي، إلى جانب صورة ظلية رمزية لسيارة نيسان باترول سوبر سفاري.
وبالإضافة إلى قوة أدائها، تم تجهيز "الأسطورة" بنظام التوجيه المعزز إلكترونياً والذي يضمن سهولة التحكم بالسيارة. كما تقدم "الأسطورة" تجربة قيادة أكثر أماناً واتصالاً مدعومة بأنظمة من بينها نظام تثبيت السرعة للسفر لمسافات طويلة بسهولة ودون تعب، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام التحكم الديناميكي في السيارة الذي يضمن سلامة السائق على الطرق الأكثر وعورة.
كما كانت الكثبان الرملية التي تشتهر بها الصحاري العربية حاضرة في فكرة تصميم نسخة الأسطورة وعنصراً موضوعياً بارزاً ومتكرراً في شكلها العام، حيث تظهر رمزية الكثبان الرملية بكل فخر على غطاء الإطار الاحتياطي وحواف الرفارف، وعلى العديد من العناصر الداخلية. وتكتمل لوحة الألوان الغنية لهذه السيارة، عبر نمطين من الألوان للهيكل الخارجي، وعجلات معدنية قياس 17 بوصة.
ويمكن لعشّاق نيسان باترول الحصول على باترول سوبر سفاري "الأسطورة" 2024 المتوفرة الآن لدى العربية للسيارات ابتداءً من 209,000 درهم إماراتي. ونظراً للطلب الكبير على هذه السيارة المميزة، على الراغبين في الحصول عليها التفضّل بزيارة صالة عرض نيسان التابعة للعربية للسيارات في أقرب وقت. وينضم هذا الطراز الحصري للمجموعة الأوسع من طرازات نيسان باترول، والتي تشمل "باترول" و"باترول نيسمو" المستوحى من عالم سباقات السيارات.
تفضلوا بزيارة أقرب صالة عرض نيسان التابعة للعربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية، واغتنموا فرصة الحصول على هذه السيارة الاستثنائية.
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