تحليل السوق التالي عن فادي الكردي- مؤسس و رئيس مجلس الإدارة FFA Kings

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٩ مارس ٢٠٢٤
واصل مؤشر الدولار ارتفاعه وهو يقترب من أعلى مستوى له منذ بداية الشهر. مستفيدا من تراجع توقعات خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة، لا سيما بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع. لا يزال هناك توقعات على نطاق واسع بين المتداولين بأن الفدرالي قد يحافظ على معدلات الفائدة عند مستوى 5.5٪ خلال اجتماعه في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكن ورغم ذلك، هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على المتداولين بشأن توقيت ونطاق الإجراءات المحتملة التي سوف يتخذها الفيدرالي هذا العام لتخفيف السياسة النقدية، في حين تتجه أنظارهم في الوقت ذاته إلى خطاب جيروم باول وتوقعات الفيدرالي حيث قد يؤدي موقف متشدد من قبل الفيدرالي إلى دفع الدولار نحو مستويات مرتفعة جديدة مقابل العملات الأخرى. في نفس الوقت، ارتفع الدولار مقابل الين بعد أن اتخذ بنك اليابان قرارا بإنهاء فترة طويلة من سياسة الفائدة السلبية، وذلك في ظل ارتفاع الأجور والتضخم. بالرغم من تخليه عن السيطرة على منحنى العوائد، إلا أن البنك الياباني بإمكانه الحفاظ على سياسة تيسيرية قد تؤدي إلى ضعف الين أمام الدولار.
MENAFN19032024006667014463ID1107995434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.