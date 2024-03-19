انقسام في ريال مدريد بشأن مصير جولر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، الإثنين، بأن ريال مدريد متردد بشأن إعارة لاعبه التركي أردا جولر، في الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد منقسمون حول كيفية تطوير مستوى أردا جولر.
وقبل أسبوعين، سجل جولر أول أهدافه بقميص ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، علما بأنه غاب عن معظم مباريات الموسم للإصابة.
وأضافت أن ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بجولر في الموسم المقبل، لكن هناك أصوات تنادي بضرورة إعارته لخوض عدد دقائق أكبر وكسب مزيد من الخبرات.
وأوضحت أن وجهة نظر الأصوات التي تنادي بإعارة جولر تستند على ما وصل إليه الثنائي فيدي فالفيردي وإبراهيم دياز، بعد إعارتهما.
في الوقت ذاته، يتمسك جولر بالاستمرار مع ريال مدريد، لكنه سيحسم موقفه النهائي على ضوء ما سيحدث في الجزء الباقي من الموسم الحالي.
ملاعب
MENAFN19032024000208011052ID1107995316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.