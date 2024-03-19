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انقسام في ريال مدريد بشأن مصير جولر

3/19/2024 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، الإثنين، بأن ريال مدريد متردد بشأن إعارة لاعبه التركي أردا جولر، في الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد منقسمون حول كيفية تطوير مستوى أردا جولر.
وقبل أسبوعين، سجل جولر أول أهدافه بقميص ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، علما بأنه غاب عن معظم مباريات الموسم للإصابة.
وأضافت أن ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بجولر في الموسم المقبل، لكن هناك أصوات تنادي بضرورة إعارته لخوض عدد دقائق أكبر وكسب مزيد من الخبرات.
وأوضحت أن وجهة نظر الأصوات التي تنادي بإعارة جولر تستند على ما وصل إليه الثنائي فيدي فالفيردي وإبراهيم دياز، بعد إعارتهما.
في الوقت ذاته، يتمسك جولر بالاستمرار مع ريال مدريد، لكنه سيحسم موقفه النهائي على ضوء ما سيحدث في الجزء الباقي من الموسم الحالي.

ملاعب

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