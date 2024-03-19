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برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا بشأن المدرب الجديد

3/19/2024 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتخذ مجلس إدارة برشلونة قرارا مفاجئا بشأن اختيار المدرب الجديد، خليفة تشافي هيرنانديز.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حددت إدارة برشلونة في وقت سابق موعد اختيار المدرب الجديد في نهاية مارس/آذار الجاري أو بداية أبريل/نيسان المقبل.
وبدأ ديكو المدير الرياضي للبارسا، العمل على هذا الأساس باستطلاع آراء بعض المدربين واستبعاد بعض الأسماء المستحيلة مثل يورجن كلوب، من أجل تكوين قائمة تضم ثلاثة أو أربعة أسماء فقط يتناسبون مع معايير برشلونة، على أن يكون القرار النهائي للرئيس خوان لابورتا.
لكن قررت الإدارة فجأة تجميد ملف اختيار المدرب الجديد، وعدم حسمه في الموعد المحدد مسبقا.
وفضل لابورتا تأجل مناقشة هذا الملف على الأقل حتى انتهاء مشاركة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ويعود ذلك إلى أن لابورتا يفضل أن يحاول إقناع تشافي بالبقاء مع برشلونة لعام آخر، إذا نجح الفريق في عبور عقبة باريس سان جيرمان.

ملاعب

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