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بايرن يفتح باب الرحيل أمام كيميتش.. و5 أندية تترقب

3/19/2024 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما كان يبدو مستحيلا منذ فترة طويلة بات قريب الحدوث خلال الصيف المقبل، في ظل التكهنات العديدة المثارة حول مستقبل جوشوا كيميتش، متوسط ميدان بايرن ميونخ.
وبحسب "سكاي سبورتس"، يرحب بايرن ميونخ ببيع كيميتش خلال الصيف في حال تلقى عرضا مناسبا.
والأكثر من ذلك أن اللاعب نفسه لم يعد يستبعد المغادرة رغم ارتباطه الشديد وأسرته بالنادي وبمدينة ميونخ، وبات منفتحا لمناقشة العروض.
ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما حتى 2025.
واستهدف الطرفان إجراء محادثات مبكرة بشأن تمديد العقد، ولكن لم تحدث تلك المحادثات بعد مع دخول كيميتش في عامه الأخير.
وذلك يعني أنه إذا لم يتم توقيع العقد سريعا، فسيكون الصيف المقبل هو الفرصة الأخيرة لبايرن للحصول على أموال من بيع الدولي الألماني.
وسلطت "سكاي" الضوء على الأسباب التي تدفع كيميتش للرحيل، وأبرزها رغبة البايرن في الاعتماد على الشاب ألكسندر بافلوفيتش البالغ من العمر 19 عاما في وسط الملعب بالمستقبل،د.
كما يخطط البافاري لمواصلة العمل مع كونراد لايمر الذي يمتد عقده حتى 2026.
ولا يزال ليون جوريتسكا الذي يملك عقدا يمتد حتى عام 2026 يحظى بثقة الكثير من المدربين.
إضافة إلى ذلك يرغب البايرن في تدعيم صفوفه بضم متوسط ميدان دفاعي الصيف المقبل.
ويفضل بايرن مؤخرا الاعتماد على ثنائية جوريتسكا وبافلوفيتش في وسط الميدان، وبالتالي يشارك كيميتش كظهير أيمن، وهو دور يتقبله ولكن لا يحبه.
كما أن هناك العديد من الخيارات في هذا المركز من نصير مزراوي وساشا بوي.
وأشارت الشبكة إلى أن هناك 5 أندية كبرى يرحب كيميتش بالرحيل إليها، وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، وريال مدريد، أو برشلونة في الدوري الإسباني، مع استبعاده فكرة الانتقال إلى‏ مانشستر يونايتد، أو تشيلسي، أو باريس سان جيرمان.

ملاعب

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