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خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام لانتهاك اللوائح المالية

3/19/2024 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قراراً بخصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتنغهام فورست، وذلك نتيجة لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي ضوء هذه العقوبة، ينخفض مركز نوتنغهام إلى المركز الثامن عشر، مما يعرضه لخطر الهبوط، وذلك قبل تسع جولات من نهاية الموسم.
وقد أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتنغهام اعترف بتجاوزه لقواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح به البالغ 61 مليون جنيه إسترليني.
وتشير القواعد إلى أن الأندية مسموح لها بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع انخفاض مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني في الموسم، خلال فترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن يتم تخفيض هذا المبلغ إذا ما لعب الفريق في دوري البطولة الإنجليزية.
وقد أشادت اللجنة التي فرضت العقوبة على نوتنغهام بـ"التعاون الاستثنائي" للنادي في تعامله مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الشأن.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتخذ نوتنغهام قرارًا بشأن ما إذا كان سيستأنف العقوبة، حيث يجب تقديم الاستئناف قبل الأول من يونيو، حينما تحصل الأندية التي تصعد إلى الدوري الممتاز على حصتها من الإيرادات.

ملاعب

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